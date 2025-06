Congo-Brazzaville: Fonds routier - Tout mettre en œuvre pour faire face aux défis et aux urgences

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, a présidé le 26 juin à Brazzaville une réunion technique sur la situation du Fonds routier.

La rencontre a réuni, entre autres, le directeur général du Fonds routier, Elenga Obat Nzenguet, et des directeurs centraux dont les chefs comptables et techniques; le président du comité de direction; des conseillers du chef de l'Etat et autres représentants de la présidence de la République; des responsables de la société Congo pesage ainsi que des partenaires sociaux.

Le but étant de réfléchir sur les différentes stratégies à mettre en oeuvre en vue de faire face aux défis actuels dont la vaste opération de cantonnage prévue pour le début du mois de juillet et le plan d'urgence d'entretien routier.

Le ministre Juste Désiré Mondelé, dans son mot introductif, a souligné la nécessité de renforcer les capacités opérationnelles du Fonds routier en améliorant ses performances en matière de mobilisation et de gestion des ressources destinées à l'entretien des routes.

« Le Fonds routier, il faut le souligner, en tant qu'instrument financier de mise en oeuvre de notre politique nationale d'entretien routier, joue un rôle central dans la préservation et la pérennisation de notre patrimoine routier. Il est donc impératif d'assurer en son sein et ce, de façon permanente, une gouvernance plus efficace, une optimisation et une transparence accrue dans l'allocation des ressources, un suivi rigoureux dans l'exécution des contrats et des travaux » , a circonscrit le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier.

Pour ce faire, il a invité les participants à faire preuve de franchise constructive et à parler vrai sur l'ensemble des points retenus car le président de la République, les Congolais et le gouvernement attendent d'eux des résultats concrets, visibles et mesurables.

« Nous avons donc le devoir, en tant que responsables et techniciens du secteur, de faire preuve de professionnalisme, d'innovations et de responsabilité, au cours de cette rencontre que dans la mise en oeuvre du plan d'urgence d'entretien routier » , a instruit Juste Désiré Mondelé.

Son souhait est que les conclusions pertinentes attendues de cette rencontre puissent permettre aux différents acteurs de revitaliser et de redynamiser cet instrument de financement de l'entretien routier pour améliorer la qualité des voiries urbaines, périurbaines et rurales. La finalité étant de répondre de manière urgente et efficace aux attentes de la population.