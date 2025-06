Congo-Brazzaville: Production de l'éthanol - Denis Sassou N'Guesso inaugure la distillerie du pays

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a officiellement lancé, le 27 juin à Nkayi, dans le département de la Bouenza, les activités de la première distillerie de la société Somdia au Congo. Cette nouvelle société souhaite booster le secteur de la production de l'éthanol dans la sous région.

Les travaux de construction de la nouvelle distillerie moderne portée par la Somdia, filiale du groupe Castel, d'une duré de deux, ont produit leurs fruits. D'un coût estimé à 14 milliards FCFA, cette distillerie vient d'être mise en oeuvre à l'ouverture de la campagne sucrière. Elle produira de l'éthanol à 96° destiné aux secteurs pharmaceutique, cosmétique et énergétique. La sous-préfète du district de Kayes, Léocadie Gisèle Massengo, dans son message de bienvenue, a estimé que le lancement de cette distillerie va apporter un nouveau vent dans le département.

Pour sa part le président directeur général de Somdia, Olivier Parent, a expliqué les conditions de construction de ce projet et ses ambitions. Pour lui, la mise en oeuvre de ce projet incarne la volonté de Somdia de continuer l'intégration industrielle en maîtrisant les chaînes de valeur tout en poursuivant sur le plan local des investissements dans des filières solides. « C'est une bonne illustration de notre approche responsable en matière de circularité. Rien ne se perd, chaque produit est valorisé. Nous allons réduire ainsi les importations », a-t-il indiqué.

De son côté le ministre en charge du Développement industriel, Antoine Thomas Nicéphore Fylla-Saint Eudes, a indiqué que l'objectif est de positionner l'éthanol produit à Nkayi comme un standard de qualité, en accord avec les exigences environnementales, sanitaires et industrielles modernes. Selon lui, cette distillerie transformera l'économie locale et créera des emplois directs dans divers secteurs tels la logistique, la production et l'administration.

Le ministre pense que cette société apportera un rayonnement économique qui attirera d'autres investisseurs. « Cette distillerie qui respecte les plus hauts standards internationaux de qualité et de sécurité utilise les technologies modernes et respectueuses de l'environnement. Elle produira l'alcool industriel et alimentaire », a-t-il expliqué.

Avec une capacité de 50 m³ par jour, soit plus de 6 millions de litres d'éthanol par an, la distillerie couvrira entièrement les besoins du marché congolais, actuellement estimés à 5,5 millions de litres. La matière première utilisée sera constituée de 25 000 tonnes de mélasse, un sous-produit issu du raffinage de la canne à sucre, valorisant ainsi les résidus agricoles pour produire une énergie durable. C'est, en effet, un outil qui pourra transformer durablement l'économie locale et nationale.

Il faut noter que la technologie employée provient de la société indienne Praj, tandis que les travaux ont été exécutés par l'entreprise Congo Contracting. La population locale a salué ce dynamisme du gouvernement.