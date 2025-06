Ce vendredi 27 juin 2025 s'est tenue au Centre National de Qualification des Sous-officiers de la Gendarmerie (CNQSOG) sis au camp Kuinima de Bobo-Dioulasso, la cérémonie de fin de formation de la 27ème promotion des Officiers de Police Judiciaire.

Placée sous la présidence du Colonel Koagri NATAMA, Chef d'État-major de la Gendarmerie Nationale, cette cérémonie qui s'est voulu sobre et symbolique a connu la présence d'autorités militaires, paramilitaires, judiciaires, administratives, coutumières et religieuses.

La cérémonie a été essentiellement marquée par une prise d'armes, des allocutions et la remise solennelle des attestations de fin de stage aux impétrants.

En rappel, cette promotion forte de six cent cinquante cinq (655) stagiaires dont vingt et un personnel féminin a foulé le sol du CNQSOG le 26 janvier 2025. Elle compte seize (16) stagiaires venus des Républiques soeurs de la Guinée, du Congo, du Mali et du Niger.

Cinq (05) mois durant, ces stagiaires Officiers de Police Judiciaire ont reçu un riche programme d'enseignement comprenant des modules juridiques et professionnels ainsi que des connaissances générales nécessaires pour l'exercice de la police judiciaire.

Les matières enseignées sont entre autres le droit civil, le droit pénal général, le droit pénal spécial, le droit constitutionnel, la procédure pénale, la police judiciaire, le droit des successions et des libéralités, les infractions économiques et financières, et le financement du terrorisme (I.C.O.F.I). La majorité des modules a été dispensée par des magistrats des cours et tribunaux ainsi que des instructeurs militaires.

Désormais nantie des rudiments nécessaires pour poser des actes d'Officier de Police Judiciaire, la cette promotion vient renforcer le rang des personnels dédiés à l'exercice de la police judiciaire.

Outre les cours magistraux et pratiques, cette formation a été enrichie par des conférences et séminaires sur diverses thématiques. Aussi, une immersion dans les cours et tribunaux de justice ainsi qu'en milieu carcéral a été organisée au profit des stagiaires.