Le Prernier rninistre Rirntalba Jean Ernrnanuel Ouédraogo, représentant le Président de l'Assernblée générale des sociétés d'État, le Capitaine lbrahirn Traoré, a présidé ce vendredi 27 juin 2O25, la cérérnonie de clôture de la 33e session de l'Assernblée Générale des Sociétés d'État (AG-SE) à Ouagadougou.

Durant deux jours de travaux intenses, les participants ont scruté les performances de 21 sociétés d'État et de 3 établissements publics de prévoyance sociale (EPPS) pour l'exercice 2024. Les résultats obtenus ont été jugés globalement satisfaisants.

Dans son discours de clôture, le Premier ministre a salué les avancées notables enregistrées par les entreprises publiques : Une hausse significative du volume d'activités, estimée à 61,72 % pour les sociétés d'État et à 12,16 % pour les EPPS entre 2023 et 2024 ; une contribution appréciable de ces entités au budget national ainsi qu'au Fonds de soutien patriotique ; une amélioration du résultat net global, malgré quelques contre-performances isolées ; une adoption progressive des outils du Code de bonnes pratiques de gouvernance, bien que des efforts restent à faire pour une meilleure appropriation.

Le Chef du Gouvernement a également noté que plusieurs recommandations issues d'audits précédents ont été mises en oeuvre de manière satisfaisante, témoignant d'un engagement croissant en faveur de la transparence et de l'efficience dans la gestion publique.

Cependant, des défis subsistent, notamment en matière de paiement régulier des impôts dus au Trésor public et de résolution de certaines difficultés structurelles entravant le fonctionnement optimal de certaines entités publiques. Le Premier ministre a exhorté les dirigeants à faire preuve d'exemplarité, à s'approprier pleinement les réformes en cours et à oeuvrer pour une gouvernance plus vertueuse.

S'adressant aux Présidents de Conseil d'administration et Directeurs généraux, le Chef du Gouvernement leur a rappelé leur responsabilité statutaire dans l'exécution diligente des résolutions adoptées et les a invités à oeuvrer pour faire des sociétés d'État de véritables outils au service de la souveraineté économique du Burkina Faso : « Je vous exhorte à faire preuve d'exemplarité, en veillant à une application rigoureuse des textes réglementaires et des réformes en cours », a-t-il déclaré.

À cette 33e session de l'AG-SE, des résolutions ont été adoptées, touchant des domaines essentiels de la gestion publique, parmi lesquelles : l'approbation des états financiers et l'affectation des résultats de l'exercice 2024 ; la fixation des émoluments des administrateurs et présidents de comités spécialisés ; l'organisation des nouvelles sociétés d'État ; la classification des sociétés d'État selon leur performance ; l'amélioration des dispositifs de bien-être au sein des structures ; la gestion des créances et des situations comptables complexes.

