Ile Maurice: MK grimpe de 22 places au classement Skytrax 2025

Air Mauritius a enregistré l'une des plus fortes progressions dans le classement mondial Skytrax 2025, passant de la 85e à la 63e place en un an, selon les résultats dévoilés le 17 juin à l'occasion du Salon aéronautique du Bourget. Elle se positionne désormais comme la deuxième meilleure compagnie aérienne du continent africain, juste derrière Ethiopian Airlines.

Le bond de 22 rangs sur près de 350 transporteurs évalués marque une reconnaissance internationale pour la compagnie mauricienne, qui a entrepris en 2024 un vaste programme de transformation de l'expérience passager.

Cette progression est largement attribuée à un plan d'amélioration enclenché en mars 2024 par Charles Cartier, alors CEO d'Air Mauritius jusqu'à février 2025, fait-on ressortir dans les milieux concernés. Ce plan a été élaboré en partenariat avec Skytrax et portait sur quatre axes majeurs : modernisation des cabines et du système de divertissement à bord (IFE), amélioration de la ponctualité grâce à un nouveau protocole baptisé «On-Time Performance», évaluation active de la satisfaction client via des indicateurs NPS (Net Promoter Score) et renforcement des compétences du personnel à travers des formations ciblées.

«En reprenant la barre, mon ambition était de replacer Air Mauritius à la tête du podium africain. Pour cela, j'ai personnellement sollicité Skytrax afin de bâtir un plan d'action triennal visant la première place africaine à horizon 2027», a déclaré Charles Cartier dans un message. «Voir la compagnie gagner 22 rangs relève d'un effort collectif exemplaire.»

Les premiers résultats de cette stratégie se sont fait sentir dès la fin 2024, notamment avec des performances en matière de ponctualité sur les vols long-courriers. En février 2025, Air Mauritius avait également été classée 24e meilleure compagnie aérienne au monde par le site spécialisé Airlineratings.com.

Une victoire partagée

Dans un communiqué publié le 23 juin, la direction d'Air Mauritius salue cette progression et attribue le mérite au conseil d'administration en place depuis six mois. Charles Cartier nuance toutefois cette lecture : «Le classement Skytrax 2025 est avant tout une victoire partagée, celle des femmes et des hommes qui, en 2024 comme en 2025, ont cru qu'Air Mauritius pouvait redevenir un fleuron régional. Reconnaître l'élan lancé l'an dernier n'enlève rien aux efforts de l'équipe actuelle ; c'est au contraire la preuve d'une culture d'entreprise fondée sur la continuité des bonnes idées.»

Skytrax fonde ses classements sur plus de 9 millions d'avis voyageurs issus de 100 nationalités et mesure plus de 340 points de contact, de la réservation en ligne au confort des salons d'aéroport. Les experts de Skytrax rappellent que les impacts d'un programme d'amélioration commencent à se matérialiser généralement entre neuf et 12 mois après son lancement.