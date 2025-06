Madagascar: Masters de Pétanque - Le pays, leader après la première étape

La triplette malgache a marqué les esprits lors de la première étape des Masters de Pétanque 2025, disputée les 25 et 26 juin à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée. Composée de Jean François Nirina Rakotondrainibe « Zigle », Faratiana Rakotoniaina « Tianakely », et Faralahy Joseph Urbain Ramanantiaray « Balotti », l'équipe nationale a signé un sans-faute, s'imposant avec brio et empochant 10 points au classement général.

En finale, Madagascar a surclassé l'équipe Wildcard, formée d'Adrien Delahaye, Michel Loy et Lucas Desport, sur un score sans appel de 13 à 5. Dès la deuxième mène, les Malgaches ont pris une avance écrasante (10-0), démontrant une précision et une maîtrise remarquables. Malgré une tentative de retour des adversaires à 10-5 à la quatrième mène, Zigle, Tianakely et Balotti ont scellé la victoire en seulement six mènes, bouclant le match en moins d'une heure.

Le ton de cette performance dominante avait été donné dès les quarts de finale, où Madagascar a arraché une victoire serrée (13-12) face à l'équipe menée par Christian Andriantseheno, alias Racle, vice-champion du monde 2024, accompagné de Baldwin Magny et Moïse Helfrick.

La demi-finale, véritable choc de cette étape, a vu les Malgaches affronter la triplette de Mickaël Bonetto, Ludovic Montoro et Yoann Cousin. Après un combat acharné de plus de deux heures et quatorze mènes, Madagascar l'a emporté 13 à 10, confirmant sa solidité face à une concurrence relevée.

Cette victoire à Saint-Gilles-Croix-de-Vie place Madagascar en tête du classement avec 10 points, un départ idéal dans la course au Final Four, prévu les 8, 9 et 10 septembre à La Talaudière. La prochaine étape, à Soustons les 14 et 15 juillet, promet déjà d'être un nouveau test pour les ambitions malgaches. Cette performance éclatante, dans un tournoi réunissant l'élite mondiale de la pétanque, envoie un message clair : Madagascar est prêt à jouer les premiers rôles en 2025.