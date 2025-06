Pour la première fois de son histoire, Madagascar alignera un pilote sous licence nationale au Championnat du Monde FIM de Motocross Junior, prévu les 5 et 6 juillet 2025 à Romagné, en France. À 16 ans, Jeremy Rakotoarimanana, au guidon de sa KTM 125 SX arborant le numéro 50, s'apprête à défendre les couleurs malgaches dans la catégorie 125cc, face aux meilleurs jeunes talents mondiaux.

Ce rendez-vous à Romagné marque la troisième participation de Jeremy à une compétition internationale, après ses exploits au Motocross des Nations Africaines (MXoAN) en 2023 et 2024, où il a décroché le titre de champion d'Afrique par équipe à Marrakech.

Mais cette édition du Mondial Junior revêt une saveur particulière. « Madagascar a déjà participé en 2011 à Cingoli, en Italie, sous licence irlandaise, et en 2014 à Lierneux, en Belgique, sous licence belge. Cette fois, c'est la première fois qu'un pilote concourt sous licence malgache », a souligné Dadou Razafindrakotohasina, coach et préparateur physique de Jeremy, lors d'une conférence de presse organisée hier à Andranomena, chez Just Ride, Just Rent.

La délégation malgache, s'envole ce soir pour la France. Avant d'entrer en lice, Jeremy participe à un stage de perfectionnement les 1er et 2 juillet sur le circuit des Vallées de Thouru, à Romagné, sous la direction de son entraîneur, Julien Duhamel.

Ce stage permettra d'affiner les réglages de la moto et de peaufiner son pilotage sur un tracé qu'il a découvert en avril. « Le circuit est très différent de ceux que nous avons à Madagascar. Il est technique, mais je ne suis pas intimidé. J'ai hâte d'y être », confie Jeremy avec assurance.

Défi

Dans la catégorie 125cc, Jeremy affrontera 92 pilotes issus de 38 nations. Le 5 juillet, il tentera de se qualifier parmi les 40 meilleurs lors des épreuves chronométrées pour accéder à la finale du 6 juillet, composée de deux manches de 25 minutes plus 2 tours.

Une seconde qualification offrira deux places supplémentaires pour compléter le peloton final. « Notre objectif principal est de décrocher une place en finale, parmi les 42 meilleurs pilotes juniors au monde. Tout ce qui viendra ensuite sera du bonus », explique Dadou Razafindrakotohasina.

Fierté nationale

Pour Jeremy et son entourage, cette participation est bien plus qu'une compétition : c'est un symbole de fierté pour Madagascar. « C'est un immense challenge qui demande beaucoup de travail, de la part de Jeremy, de ses parents, de son coach et de ses sponsors », déclare Tovo Rakotoarimanana, père du pilote.

Il a tenu à remercier chaleureusement les partenaires qui rendent cette aventure possible : Just Ride, Just Rent, Funbike, CT Motors, Vision Acacia, Mad'auto, la Fédération Malgache de Motocyclisme (FMaM) et le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).