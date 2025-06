Madagascar: Coupe du monde des clubs - Le tableau des huitièmes !

Le verdict des matches de poule est sorti. Une logique implacable tant pour les grands d'Europe que pour les clubs brésiliens qui sont quatre à ce stade avec un derby de ce samedi, à Philadelphie, entre Botafogo et Palmeiras. Ce soir, on aura droit, à Charlotte, à une franche explication entre Benfica et Chelsea.

Dimanche, le PSG de Demblé trouvera en face l'Inter Miami de Messi, Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets. L'après-midi dominical verra le Bayern Munich devant Flamengo, à Miami. Un seul match est prévu lundi entre Inter Milan et Fluminense à Charlotte.

Le mardi 1er juillet servira à accueillir à Orlando, Manchester City et le surprenant Al Hilal tombeur de Pachuca sur le score de 2 à 0. Un mardi des grands jours en fait car c'est le moment choisi par le Real Madrid sans Kylian Mbappé de rencontrer la Juventus de Turin pour une bataille au sommet.

Le dernier match de ces huitièmes aura lieu, mercredi à Atlanta entre le Borussia Dortmund et les Mexicains de Monterrey qui obéissent aux doigts et à l'oeil à Sergio Ramos, l'ancien du Real Madrid. Bref, on aura à boire et à bientôt manger durant ces cinq jours. À boire surtout avec cette chaleur caniculaire qui sévit aux États-Unis.