Afrique: Football/VIIIe CHAN - Madagascar débute contre la Mauritanie

Le calendrier des matchs de groupes jusqu'à la finale du Championnat d'Afrique des Nations a été dévoilé hier, par la Confédération Africaine de Football.

Plus qu'un petit mois. La Confédération africaine de football (CAF) a publié hier le calendrier détaillé de la phase finale de la 8e édition du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN). Ce sommet continental, réservé aux sélections nationales composées uniquement de joueurs évoluant dans les championnats locaux, se tiendra du 2 au 30 août, et sera coorganisé par trois pays : le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.

Dix-neuf nations participeront à cette édition 2024 du CHAN, réparties en quatre poules : trois groupes de cinq équipes et un groupe de quatre. La phase de groupes se déroulera du 2 au 19 août. Cinq stades accueilleront les rencontres : deux au Kenya, deux en Tanzanie, et un en Ouganda.

Madagascar évoluera dans le groupe B, composé de cinq nations. Les hommes du coach Romuald Rakotondrabe débuteront le dimanche 3 août contre la Mauritanie à 20 heures, au stade Benjamin Mkapa à Dar-es-Salaam, capitale économique de la Tanzanie. Après six jours de repos, ils affronteront les hôtes tanzaniens le samedi 9 août à 20 heures, au même stade.

Pour leur troisième match, les Barea retrouveront la Centrafrique le mercredi 13 août à 17 heures, toujours au stade Benjamin Mkapa. Enfin, pour leur quatrième et dernier match de poule, Madagascar affrontera le Burkina Faso le samedi 16 août à 20 heures, à l'Aman Stadium.

Dans le flou

« Le calendrier est établi. Nous ne pouvons sous-estimer aucune des quatre équipes de notre groupe. Il faut bien se préparer pour espérer obtenir de bons résultats », confie le coach Rôrô.

« J'ai déjà envoyé, depuis longtemps, le calendrier de préparation, qui devrait commencer début juillet. On attend encore les décideurs, qui sont actuellement aux États-Unis pour assister au Mondial des clubs », souligne le technicien.

Autre problème : le calendrier de la phase finale du championnat national et de la Coupe a été chamboulé. Les matchs sont reportés au mois de juillet. Les quarante-deux présélectionnés pour la COSAFA Cup réintégreront ainsi le groupe afin de procéder à la sélection finale, car le staff de Rôrô n'a pas eu suffisamment d'occasions pour détecter de nouveaux joueurs jusqu'à présent.

Après la phase de groupes, qui se jouera du 2 au 19 août, les huit équipes qualifiées bénéficieront de deux jours de repos, les 20 et 21 août. Les quarts de finale se disputeront les 22 et 23 août, suivis de deux jours de pause, les 24 et 25 août. Les demi-finales auront lieu le 26 août, l'une en Tanzanie et l'autre en Ouganda. Après deux jours de repos, les 27 et 28 août, le match pour la troisième place se jouera le 29 août à Kampala, en Ouganda. La finale se tiendra le lendemain, le 30 août, à Nairobi, au Kenya.