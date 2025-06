Madagascar: Motocross/Mondial junior - Jeremy Rakotoarimanana vise la phase finale

Madagascar participera pour la troisième fois au championnat du monde de motocross dans la catégorie junior. L'édition 2025 aura lieu début juillet à Romagné, en France.

Un rêve en train de se réaliser. Âgé de 16 ans, Jeremy Rakotoarimanana, quadruple champion de Madagascar dans la catégorie 125cc (2015, 2017, 2020, 2023) et champion d'Afrique des nations par équipe en 2024 aux côtés de Sincère Leung Yen, représentera le pays au championnat du monde de motocross à Romagné, en France, les 5 et 6 juillet. Il est engagé dans la catégorie 125cc et courra sur une KTM 125 SX.

« Participer à un championnat du monde a toujours été un rêve pour moi. Et avec une préparation intense, je pense pouvoir espérer faire mieux », confie Jeremy.

« L'objectif est de se qualifier pour la phase finale et d'intégrer le top 42 mondial. Se classer le mieux possible sera un bonus », souligne son coach, Dadou Razafindrakotohasina, ancien président de la Fédération Malgache de Motocyclisme.

Jeremy sera accompagné par son père, Tovo Rakotoarimanana, ainsi que par son coach. Il s'agira de la troisième participation malgache au Mondial junior, après la double participation de Jao Razafindrakotohasina en 2011 à Cingoli (Italie) et en 2014 à Lierneux (Belgique).

Le jeune pilote malgache se dit prêt et très à l'aise à la veille de son départ : « Ce n'est pas une pression, c'est une fierté de représenter Madagascar. » Sa participation est rendue possible grâce au soutien de sponsors tels que Just Ride, Just Rent, Funbike Motors, Vision Acacia et Madauto.

Déterminé

Malgré de récents incidents- luxation de la clavicule, fracture de la cheville droite, entorse-, il est désormais pleinement rétabli. Déterminé, il s'est déjà entraîné intensivement sur la piste de course durant les vacances de Pâques, enchaînant des sessions chronométrées et des simulations de manches de vingt-cinq minutes.

La délégation quittera le pays aujourd'hui. Jeremy suivra un stage préparatoire sur le circuit du championnat, les 1er et 2 juillet, aux côtés du coach Julien Duhamel. Le jeudi 3 juillet sera consacré aux derniers réglages de la moto. Le vendredi sera réservé à la visite technique et à la vérification des équipements.

Le samedi matin, il effectuera l'essai technique, suivi de l'essai qualificatif de vingt minutes l'après-midi. Quatre-vingt-douze pilotes sont engagés dans sa catégorie. Trente-huit pays seront représentés, dont les grandes nations du motocross comme la France, les États-Unis, l'Australie, la Belgique, ainsi que l'Afrique du Sud.

Les quarante pilotes qui auront réalisé les meilleurs temps, se qualifieront pour la phase finale. Les non-qualifiés disputeront une manche consolante, et les deux mieux classés rejoindront les quarante déjà qualifiés. Ces quarante-deux pilotes disputeront la phase finale le dimanche : une manche le matin et une autre l'après-midi, chacune durant vingt-cinq minutes.

Les courses se dérouleront sur le circuit des Vallées du Thouru, à Romagné, près de Fougères, en Bretagne. Le tracé principal mesure 1 580 m, avec des parcours d'entraînement de 1 120 m. La piste propose des variations alternant portions rapides, passages techniques, enchaînements de virages, zones piégeuses ainsi que des sauts et doubles classiques.