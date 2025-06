Madagascar: Fenoarivobe - Un jeune gendarme meurt assassiné

Alors qu'il escortait un suspect vers la brigade de Fenoarivobe avec deux collègues, un gendarme stagiaire a reçu un coup de hache à la tête au cours d'une embuscade.

Abominable. Un gendarme stagiaire de 26 ans a été tué dans la nuit de jeudi à Fenoarivobe, dans la région de Bongolava.

Vers 22h15, à une vingtaine de mètres du podium installé devant le bureau de la commune dans le cadre de la Fête nationale, une rixe a éclaté en pleine rue entre deux hommes visiblement alcoolisés. L'un d'eux aurait poignardé son interlocuteur à l'issue d'un échange musclé.

Alertés et déjà déployés pour assurer la sécurité des festivités, le stagiaire et ses deux collègues sont rapidement intervenus. Ils ont maîtrisé le suspect sur les lieux et l'ont escorté vers la brigade pour le placer en garde à vue.

Frappé à la tête

Cependant, le trajet a pris un tournant dramatique. Alors qu'ils approchaient d'une zone peu éclairée nommée Manaingazipo -- un secteur en pente, réputé isolé et sombre, situé non loin de la brigade -- quatre individus ont surgi de derrière un camion en panne stationné sur le bas-côté. Les assaillants ont attaqué les gendarmes sans sommation.

L'un d'eux a violemment frappé le stagiaire à la tête avec une hache. L'arme est restée enfoncée dans son crâne. Pris au dépourvu par la soudaineté et la brutalité de l'agression, les deux autres gendarmes n'ont pas pu faire usage de leurs armes. Ils ont aussitôt tenté de secourir leur camarade et ont alerté leur hiérarchie. Pendant ce temps, le suspect initial et les agresseurs ont pris la fuite.

Le gendarme blessé, habituellement affecté à un poste avancé et mobilisé temporairement pour renforcer le dispositif de sécurité, a été transporté d'urgence au Centre hospitalier de référence du district de Fenoarivobe. Les médecins ont procédé à l'extraction de la hache, avant de le transférer, dans un état critique, vers le Centre hospitalier de référence régionale de Tsiroanomandidy à bord d'une ambulance, peu avant minuit. Il est décédé durant son évacuation.

En parallèle, la gendarmerie a lancé une vaste opération de recherche pour retrouver l'assassin ainsi que les meurtriers impliqués dans l'embuscade. Une enquête est en cours. L'équipe judiciaire invite toute personne détenant des informations pertinentes à se manifester sans délai.