Madagascar: Fête nationale - Liesse populaire à Antsiranana

La ville d'Antsiranana a vibré au rythme des festivités du 26 juin. La population a été présente, dans cette ambiance festive, patriotique et fraternelle.

Une célébration à la fois populaire et solennelle, ponctuée par une série d'événements qui ont mis en avant l'attachement des citoyens à leur histoire, leur culture et leur nation. Cette année, la célébration de la Fête nationale a été vécue à tous les niveaux, dans un esprit de communion et d'appartenance nationale à Antsiranana. On sentait que les gens avaient envie d'espérer.

Même si les temps sont durs, cette célébration leur a redonné de la force pour continuer à avancer avec conviction. Certaines personnes n'ont pas oublié de marquer la nuit du 25 juin par la traditionnelle « Tsimandrimandry » (réveillon du 26 juin).

Le lancement des feux d'artifice, précédé de la retraite aux flambeaux au stade municipal, a marqué l'un des temps forts des festivités. Les couleurs vives illuminant le ciel nocturne ont émerveillé petits et grands, traduisant un attachement profond à l'unité nationale.

L'ambiance s'est ensuite déplacée sur la Place Ritz, devenue une véritable scène culturelle où danses traditionnelles, concerts et animations ont captivé un public nombreux.

Défilé haut en couleur

Le lendemain, 26 juin, la Place de l'Indépendance, récemment réaménagée, a connu une grande affluence. Le défilé militaire et civil, moment phare de la journée, a attiré une foule enthousiaste. La revue des troupes a été conduite par la préfète Hermine Jahdà Tsirinary, première femme à occuper ce poste depuis sa création. Une minute de silence a été observée en hommage aux disparus du pays.

À la tribune officielle siégeaient de nombreuses personnalités civiles, militaires et religieuses, dont le vice-président de l'Assemblée nationale, Norbert Mamangy. Le défilé a mobilisé trois cent cinquante-cinq éléments des forces armées, des élèves issus de trente-et-un établissements scolaires, des personnels administratifs, une soixantaine d'associations, des entreprises, des sportifs ainsi que des représentants des formations politiques. Trois heures de parade ininterrompue, saluées par une foule émue et admirative.

Certains passages ont particulièrement marqué les esprits, comme celui des anciens bacheliers qui avaient accompli leur service national hors forces armées qui a été très applaudi. Le passage des personnes en situation de handicap a également suscité une vive émotion, notamment avec Ludovic, athlète malgache classé deuxième sur soixante pays lors d'une récente compétition de para-athlétisme à Paris.

La journée s'est achevée par une réception officielle à l'Hôtel de la Poste. Le gouverneur Taciano Rakotomanga a salué l'engagement exemplaire de la population, mettant en avant la discipline, la solidarité et le patriotisme qui ont marqué cette célébration.

La fête assombrie par le délestage

Malgré cette atmosphère festive, une réalité est venue jeter une ombre sur les réjouissances: une longue et pénible coupure d'électricité, survenue dans la nuit du 25 au 26 juin. Alors que le ciel s'illuminait des éclats multicolores des feux d'artifice, les quartiers avoisinants ont été plongés dans l'obscurité. Pour de nombreux habitants, la magie des festivités a laissé place à l'inquiétude.

Commerçants ambulants, vendeurs et prestataires ont vu leurs espoirs anéantis, la coupure privant de lumière et de sécurité leurs activités. Beaucoup ont préféré rester chez eux, redoutant d'éventuels cambriolages dans des quartiers non éclairés.

L'ambiance s'en est ressentie : certains secteurs sont restés silencieux, désertés, comme figés par la peur et la frustration. Ironie du sort, c'est la lumière des feux d'artifice qui a guidé les habitants pour retrouver leur chemin dans l'obscurité. Une lueur festive, certes, mais éphémère, qui n'aura pas suffi à faire oublier les désagréments causés par cette défaillance électrique en pleine fête nationale.