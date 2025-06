Tunisie: La location technologique fait son entrée au pays - Comprendre cette première innovation

Une nouvelle étape vient d'être franchie dans la démocratisation de la technologie en Tunisie : le lancement d'un service inédit de location d'équipements high-tech. Proposée dans le cadre de l'ouverture du 11e Brand Shop Samsung Electronics en Tunisie situé aux Jardins de Carthage, cette offre permet aux particuliers comme aux entreprises de louer, sur des périodes flexibles, une large gamme de produits électroniques et électroménagers, avec option d'achat à terme.

Cette initiative marque une première dans le paysage technologique tunisien. Smartphones, tablettes, téléviseurs, lave-linge ou encore climatiseurs peuvent désormais être utilisés sans être achetés immédiatement. Les contrats de location varient entre 12 et 24 mois pour la téléphonie et les accessoires, et jusqu'à 48 mois pour les appareils électroménagers et l'audiovisuel.

Accessible via une application web dédiée, cette solution propose une expérience entièrement digitalisée. L'utilisateur peut y simuler sa mensualité, consulter son échéancier, signer électroniquement et suivre l'état de sa commande. Une fois le contrat validé, la livraison s'effectue sous 48 à 72 heures, quelle que soit la région. Pour les entreprises, aucune condition particulière n'est requise ; pour les particuliers, seules quelques garanties de solvabilité sont demandées.

"Cette offre est pensée pour ceux qui veulent profiter des dernières innovations sans contrainte. C'est une nouvelle manière de consommer la technologie : plus libre, plus souple, plus adaptée aux réalités d'aujourd'hui", a souligné Wissem Koubaa, gérant du Brand Shop, tout en ajoutant que cette formule permet de tester les produits dans leur contexte réel d'usage -- à domicile ou en entreprise -- avant de décider d'un éventuel achat.

Par ailleurs, l'inauguration du nouveau Brand Shop a servi de tremplin à ce lancement. Plus qu'un simple point de vente, ce showroom de 260 m² est conçu comme un espace immersif où les visiteurs peuvent expérimenter concrètement l'intégration des technologies dans leur quotidien. Du foyer intelligent au bureau connecté, en passant par des zones dédiées au gaming ou à l'électroménager, chaque espace met en scène des solutions pratiques pour une vie plus fluide et connectée.

L'un des points forts du site est la kitchenette domotisée, vitrine de l'écosystème SmartThings, où la gestion des appareils se fait via smartphone. À l'étage, des démonstrations de produits encastrables ou de téléviseurs multifonctions illustrent une approche centrée sur l'usage réel et la qualité de vie.

Si l'inauguration met en lumière le savoir-faire de la marque, c'est bien la location qui attire l'attention. À l'heure où de nombreux consommateurs cherchent à concilier technologie et budget, cette nouvelle formule s'impose comme une alternative crédible à l'achat classique.

Ainsi, en combinant innovation technologique, souplesse d'accès et expérience client personnalisée, ce projet pilote pourrait bien préfigurer un nouveau modèle de consommation en Tunisie. Reste à voir s'il inspirera d'autres acteurs à explorer cette voie hybride entre usage et propriété.