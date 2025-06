Tunisie: Le pays séduit les Français et devance l'Europe du Sud cet été

Alors que la saison estivale débute sous tension dans plusieurs hauts lieux touristiques européens, la Tunisie s'impose comme la nouvelle coqueluche des vacanciers français. Éviter la foule, échapper à l'inflation et profiter d'une offre "tout compris" abordable : tel semble être le nouveau credo des voyageurs.

En effet, les manifestations anti-tourisme se multiplient en Espagne, en Italie ou encore en Croatie. À Barcelone, les habitants ont repris leur désormais célèbre mode de contestation : les pistolets à eau dirigés vers les touristes. Ces démonstrations illustrent un ras-le-bol croissant vis-à-vis de la surfréquentation estivale. Résultat : l'Europe du Sud marque le pas, et les regards se tournent vers des alternatives plus sereines.

Selon le dernier baromètre du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating), publié le 21 juin, la Tunisie connaît une progression impressionnante de 13 % des réservations côté français. Mieux encore, d'après une étude menée par Voyages E.Leclerc, elle grimpe de 40 % en un an et s'installe en tête des destinations préférées des Français pour l'été 2025.

La recette du succès ? Une combinaison gagnante : plages ensoleillées, hospitalité chaleureuse, et surtout, des séjours "all inclusive" à prix maîtrisés. "Cette formule permet aux familles de fixer leur budget sans mauvaise surprise", souligne Voyages E.Leclerc.

Alain Capestan, directeur général du groupe Voyageurs du Monde, confirme cette tendance. "On observe une montée en puissance des destinations à coût modéré, notamment la Tunisie et le Sénégal", a-t-il assuré.

Alors que les réservations vers l'Espagne et l'Italie peinent à décoller, la Tunisie surfe sur un retour en grâce inattendu. De simple alternative, elle devient un choix stratégique et durable pour de nombreux Français, lassés par les hausses de prix et l'accueil parfois hostile de certaines métropoles européennes.