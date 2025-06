Tunisie: L'EST tourne la page du Mondial et rentre à Tunis - Ambitions renouvelées...

Retour sur terre tunisienne après deux semaines vécues aux Etats-Unis au rythme intense du Mondial des clubs. Après un repos bien mérité, les "Sang et Or" retrouveront le Parc B pour entamer la préparation pour la prochaine saison avec pour objectifs : conserver les titres gagnés, mais aussi, et le plus important, remporter la Ligue des champions.

C'est avec un goût d'inachevé et une mention "peut mieux faire" que les Espérantistes ont achevé leur participation à la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis. S'ils avaient mieux négocié la période initiale du premier match contre Flamengo, poussé un peu plus face à Los Angeles pour gagner sur un score plus large et exploité leurs moments forts contre Chelsea au début du match, Yassine Meriah et ses camarades auraient pu être peut-être encore aux Etats-Unis pour poursuivre l'aventure.

Ceci dit, Maher Kanzari et ses joueurs ont laissé les supporters sur leur faim. Ils les ont fait rêver d'une possible qualification aux huitièmes de finale après la victoire obtenue devant l'équipe de Los Angeles, mais ils se sont heurtés à la réalité du terrain face à Chelsea. N'empêche, deux semaines durant, Maher Kanzari et ses joueurs ont fait chavirer les supporters même avec ce sentiment de déception en fin du parcours.

Maintenant que le rêve du Mondial est terminé, retour sur terre. La délégation "sang et or" est rentrée à Tunis. Les joueurs auront droit à un repos avant d'entamer la préparation d'intersaison.

Régler les dossiers en instance...

Avant le départ pour les Etats-Unis, les dossiers des transferts de l'été sont laissés en instance. Alors qu'il accorde des vacances à ses joueurs, Maher Kanzari doit fixer la liste des départs et des arrivées. Si Elyas Bouzaïene et Mohamed Mouhli ont exprimé leur souhait de quitter le club après avoir raté la Coupe du monde des clubs, on sait que Mohamed Amine Tougaï, dont le contrat prendra fin le 30 juin, n'est pas contre l'idée de poursuivre l'aventure sous les couleurs "sang et or". Il a préféré négocier son avenir au club après la participation à la Coupe du monde des clubs.

Ben Mohamed et Aholou partants !

Un joueur dont le contrat prend fin le 30 juin et qui ne renouvellera pas. Il s'agit d'Aymen Ben Mohamed dont le retour à l'Espérance a été un fiasco. Et c'est dommage pour un joueur discipliné et sérieux aux entraînements.

Un autre joueur devra figurer aussi sur la liste des départs. Il s'agit de Roger Aholou dont la blessure n'a que trop duré.

Ceci dit, le mercato estival s'annonce très mouvementé du côté du Parc B. D'autres renforts arriveront après ceux du Burkinabé Jack Pantoulou Diarra, de Younès Rached et d'Ahmed Bouassida. L'idée est d'avoir une équipe équilibrée en championnat et en Coupe de Tunisie en faisant appel à des services de footballeurs tunisiens et éviter ainsi les contraintes du quota des joueurs étrangers.

Il y aura également des recrutements ciblés pour la Ligue des champions. Pour cela, on vise des joueurs étrangers de renom capables de faire la différence face aux grands calibres du continent.