Tunisie: Création de cinq centres spécialisés dans l'industrie intelligente

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a donné hier vendredi le coup d'envoi de la 7e édition du forum national de la robotique, Robotik Week-end 7.01, à Sousse. L'événement est organisé par le club "IEEE INSAT Student Branch" en partenariat avec la branche tunisienne des étudiants de l'INSAT (Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie).

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du gouverneur de Sousse, Sofiane Tanfouri, de l'ambassadrice d'Allemagne en Tunisie, Élisabeth Wolbers, du directeur général du pôle de développement de Sousse, Hichem Turki, du directeur général de l'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (APII), Omar Bouzouada, ainsi que de plusieurs responsables académiques et représentants d'organismes internationaux, dont la GIZ (coopération allemande).

Dans son allocution, la ministre a salué l'engagement des établissements universitaires tunisiens en faveur de la transformation digitale et industrielle, insistant sur l'importance d'intégrer les nouvelles technologies dans les parcours de formation. Elle a rappelé que le ministère, à travers ses structures d'appui, accorde une attention prioritaire aux domaines de pointe tels que l'industrie intelligente et la robotique.

Chiboub a mis en avant les résultats tangibles obtenus grâce à l'initiative "Vers l'industrie 4.0 en Tunisie", lancée avec le soutien de la GIZ et de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI). Depuis son lancement, cette initiative a permis :

La création de 5 centres spécialisés en industrie intelligente ;

Le lancement de 2 mastères professionnels dans ce domaine ;

La formation de près de 2 000 bénéficiaires dans les technologies avancées ;

L'accompagnement de plus de 400 PME dans leur transition numérique ;

Le soutien à plus de 40 start-up technologiques ;

Le développement de plus de 80 solutions intelligentes.

La ministre a, en outre, souligné la nécessité d'une synergie entre les secteurs public, privé et académique pour faire de la Tunisie un pôle d'excellence régional en matière d'innovation industrielle. Elle a appelé les étudiants à prendre part activement aux initiatives nationales et internationales dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la robotique et de l'entrepreneuriat technologique.

Robotik Week-end s'impose aujourd'hui comme l'un des rendez-vous majeurs de l'innovation en Tunisie. Cette 7e édition propose un programme riche incluant compétitions scientifiques, ateliers de formation, démonstrations techniques et conférences sur l'innovation. Plus de 300 étudiants, experts, professionnels et structures d'appui y participent.