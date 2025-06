Tunisie: Le pays accueille des médecins palestiniens pour une formation spécialisée dans les hôpitaux tunisiens

La Tunisie et la Palestine ont conclu un accord de coopération médicale visant à accueillir et former des médecins résidents palestiniens dans plusieurs hôpitaux tunisiens. L'annonce a été faite par le ministère tunisien de la Santé à l'issue d'une réunion tenue vendredi au siège du ministère.

La rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de l'Etat de Palestine auprès de la Tunisie, Rami Qaddoumi, accompagné d'une délégation médicale, ainsi que du doyen de la Faculté de médecine. Elle visait à établir un partenariat avec l'hôpital universitaire palestinien Al-Najah et son université médicale.

Trois axes de collaboration ont été retenus :

Formation médicale spécialisée : Accueil de médecins résidents palestiniens dans les hôpitaux tunisiens pour une formation en chirurgie thoracique, pédiatrie, gastro-entérologie et transplantation d'organes.

Recherche scientifique et jumelage universitaire : Échange de données médicales, travaux de recherche communs, et développement de partenariats entre établissements de santé et universités des deux pays.

Transfert d'expertise : Mise à disposition de l'expérience tunisienne en matière de formation clinique et de gestion des structures hospitalières afin de soutenir la réorganisation du secteur médical palestinien, fortement impacté par la guerre.

Le ministère de la Santé a réitéré l'engagement de la Tunisie à soutenir les compétences médicales palestiniennes et à contribuer activement à l'amélioration des services de santé dans les territoires palestiniens.