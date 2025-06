Sénégal: PPP au pays - Un dialogue stratégique pour aligner cadre juridique et ambitions nationales

Le directeur de cabinet du ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Gorgui Fall, a réaffirmé, hier vendredi, l'importance stratégique du secteur privé national dans la consolidation durable des Partenariats public-privé (PPP) au sein de l'économie sénégalaise. Selon lui, une implication active de ce secteur constitue une condition sine qua non à l'ancrage effectif et pérenne de ce modèle de collaboration entre les sphères publique et privée.

S'exprimant à l'ouverture d'une rencontre d'échanges consacrée aux PPP et placée sous le sceau du dialogue constructif avec le secteur privé national, Gorgui Fall a rappelé les objectifs de cette initiative : « écouter, expliquer et co-construire une dynamique nationale cohérente et ambitieuse ». Il a souligné la nécessité de surmonter plusieurs contraintes persistantes, notamment en matière d'accès à l'information, de compréhension des procédures, et de mobilisation des financements.

Face à ces défis, a-t-il insisté, » il est indispensable d'instaurer un cadre de concertation régulier, transparent et inclusif, apte à sensibiliser les entreprises aux nouvelles dispositions encadrant les PPP et à recueillir, en retour, les attentes et préoccupations des acteurs du secteur privé ».

Cette initiative s'inscrit dans la continuité d'une collaboration jugée fructueuse et durable entre le gouvernement du Sénégal et la Facilité africaine de soutien juridique (ALSF), un organisme international placé sous l'égide de la Banque africaine de développement (BAD).

L'ALSF assiste les États africains en matière de structuration juridique, de négociation de transactions complexes, et de gestion de contentieux souverains. M. Fall a salué une « coopération exemplaire », à l'origine de nombreuses actions en faveur du renforcement des capacités, de l'appui juridique et du soutien à des projets à forte valeur structurante.

De son côté, le directeur exécutif du Club des investisseurs sénégalais (CIS), M. Abdoulaye Ly, a salué l'organisation de cette journée d'échanges, estimant qu'elle permet de lever les zones d'ombre entourant l'actuelle législation sur les PPP. « Cette initiative est salutaire, car de nombreux aspects de la loi restent encore méconnus », a-t-il déclaré.

Toutefois, M. Ly a estimé que le texte législatif, dans sa forme actuelle, mérite des ajustements de fond. Il a plaidé pour une mise en cohérence de la loi avec les nouvelles orientations de gouvernance portées par les autorités en place, dans le cadre du référentiel stratégique Agenda 2050, orienté vers la souveraineté économique nationale. « Il est essentiel que les réformes juridiques soient alignées sur cette exigence de souveraineté », a-t-il souligné.

Pour mémoire, le Sénégal a engagé depuis 2021 une réforme ambitieuse de son dispositif juridique et institutionnel régissant les PPP, à travers la loi n°2021-23 du 2 mars 2021, et son décret d'application n°2021-1443, afin de faire des Partenariats public-privé un outil privilégié de financement des infrastructures et de prestation de services publics essentiels.