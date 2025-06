À l'occasion de la solennité des saints Pierre et Paul, le pape Léon XIV imposera solennellement le pallium aux nouveaux archevêques. Parmi eux, Monseigneur André Gueye, Archevêque métropolitain de Dakar, recevra cette distinction au Vatican, renouant ainsi avec une tradition modifiée par son prédécesseur.

Ce dimanche 29 juin 2025, en la fête des saints Pierre et Paul, le pape Léon XIV imposera personnellement le pallium aux nouveaux archevêques nommés au cours des douze derniers mois. Parmi eux figure Son Excellence Monseigneur André Gueye, Archevêque métropolitain de Dakar, qui recevra cet insigne distinctif au Vatican même. Une cérémonie (1) qui marque le retour à une tradition que le pape François avait modifiée.

Entre 2015 et 2024, le pape François bénissait le pallium à Rome avant de l'adresser aux nouveaux archevêques dans leurs diocèses. La remise était alors assurée, en général, par le nonce apostolique en fonction dans le pays (2). C'est ainsi que Mgr Benjamin Ndiaye avait reçu le pallium des mains de Mgr Luis Mariano Montemayor, nonce apostolique, le 11 juillet 2015

Cette année, le pape Léon XIV a choisi de présider lui-même cette cérémonie solennelle. Il remettra le pallium à cinquante-quatre archevêques ayant pris possession de leur nouveau siège au cours des douze derniers mois. Cinquante d'entre eux ont été nommés par le pape François et quatre par Léon XIV lui-même, originaires du Brésil, du Vietnam, d'Argentine et d'Italie.

Parmi ces prélats figure donc Monseigneur André Gueye, Archevêque métropolitain de la province ecclésiastique de Dakar. Cette distinction particulière souligne l'importance de l'archidiocèse sénégalais dans l'Église universelle.

L'événement sera retransmis en direct sur KTO, permettant aux fidèles d'être en communion de prière avec leur nouvel archevêque lors de cette cérémonie exceptionnelle.

Le pallium, symbole d'autorité et de communion

Cette bande d'étoffe de laine blanche, large de cinq centimètres, se divise en deux parties d'environ trente centimètres de long. Porté par le pape, les primats et les archevêques à l'avant et à l'arrière de la chasuble lors des cérémonies les plus importantes, le pallium marque leur lien avec le pape et constitue un signe d'autorité.

Les sources divergent quant à ses origines : certaines les font remonter au christianisme grec de l'Antiquité, d'autres lui attribuent une origine proprement romaine et civile. Tertullien associait déjà le pallium, alors simple manteau romain, au Christ, et en recommandait l'usage aux chrétiens.

Alors que le port du pallium déclinait dans la société romaine, l'Église latine l'adopta de plus en plus largement à partir du VIe siècle. Saint Césaire d'Arles reçut ainsi le pallium des mains du pape Symmaque en 513, lorsque celui-ci le nomma vicaire pour la Gaule.

Saint Grégoire le Grand, pape de 590 à 604, accordait le pallium aux évêques qu'il souhaitait honorer d'une manière particulière. Dès le IXe siècle, tous les métropolitains pouvaient le porter dans leur territoire ecclésiastique, sous réserve d'en faire la demande au Saint-Siège.

Six croix noires ornent le pallium : elles sont placées à l'avant, à l'arrière, sur chaque épaule ainsi qu'aux extrémités des bandes pendantes. Ces croix symbolisent les stigmates du Christ, rappelant les cinq plaies sacrées de la crucifixion les clous dans les mains et les pieds, la lance dans le côté, et la couronne d'épines.

Les croix situées à l'avant, à l'arrière et sur l'épaule gauche comportent également une épingle, appelée spinula (mot latin signifiant « petite épine »). Ces épingles, souvent serties de pierres précieuses, évoquent directement la couronne d'épines du Christ. Elles rappellent aux archevêques que leur autorité spirituelle doit s'exercer dans l'esprit de service et de sacrifice du Bon Pasteur.

La laine provient de deux agneaux offerts chaque 21 janvier, en la fête de sainte Agnès, depuis Tre Fontane lieu du martyre de saint Paul à la basilique Sainte-Agnès sur la Via Nomentana. Après avoir été bénis et présentés au pape, les agneaux sont confiés aux religieuses de la basilique Sainte-Cécile du Trastevere.

Peu avant Pâques, les agneaux sont tondus et leur laine sert à confectionner les pallia des nouveaux archevêques. Si, autrefois, les religieuses les fabriquaient elles-mêmes, chaque pallium ne contient désormais qu'une portion de la laine des deux agneaux bénis, et leur confection est confiée à une entreprise spécialisée.

Cette cérémonie du 29 juin 2025 constituera donc un moment particulièrement solennel pour Monseigneur André Gueye et l'ensemble de la province ecclésiastique de Dakar.