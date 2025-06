En collaboration avec l'ambassadeur du royaume de Thaïlande au Sénégal et de l'Interprofession de la filière avicole sénégalaise (IPAS), Bintia Stephen Tchicaya, Chargée de la Coordination sous régionale pour l'Afrique de l'Ouest et Représentante de la FAO au Sénégal, a procédé hier, vendredi 27 juin 2025, à une remise de don d'intrants au profit du Directoire national des femmes en élevage (DIRFEL) de Bambilor.

Organisée dans les locaux de la mairie éponyme, cette activité s'inscrit dans le cadre de l'engagement résolu de la FAO et ses partenaires à promouvoir des systèmes alimentaires inclusifs, durables et résilients, en plaçant les femmes rurales au coeur de son action.

Prenant la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, Bintia Stephen Tchicaya, a indiqué que «Cette initiative, bien que ciblée et modeste, revêt à nos yeux une importance stratégique. Elle incarne, en effet, l'engagement résolu de notre organisation et de ses partenaires à promouvoir des systèmes alimentaires inclusifs, durables et résilients, en plaçant les femmes rurales au coeur de notre action.»

En outre, soulignant la place centrale qu'accorde la FAO à la valorisation de l'élevage familial, et en particulier à l'aviculture villageoise, qui joue un rôle clé dans l'amélioration de la sécurité alimentaire, la nutrition des ménages et la lutte contre la pauvreté, elle affirme qu'«Au niveau des zones rurales et périurbaines, la volaille représente souvent la seule source régulière de revenus pour les femmes. Elle leur permet de faire face aux besoins essentiels du foyer : scolarité des enfants, soins de santé, alimentation, entre autres.»

45 SACS D'ALIMENT, 75 ABREUVOIRS ET PLUS DES 1000 POUSSINS OFFERTS

Toutefois, ces activités rencontrent encore de nombreuses contraintes liées notamment à l'accès limité à des intrants de qualité, à des infrastructures d'élevage insuffisantes, à l'absence de formation technique, à la vulnérabilité sanitaire du cheptel et à la faible insertion dans les chaînes de valeur, a-t-elle fait remarquer.

C'est dans cette optique, en collaboration avec l'Ambassade royale de Thaïlande au Sénégal et l'Interprofession de la filière avicole sénégalaise (IPAS), que cet accompagnement de la FAO «centré sur l'appui à la production à travers la mise à disposition d'aliments pour volaille et d'équipements essentiels, est un premier pas vers une transformation progressive et une autonomisation des femmes de la commune de Bambilor», a fait savoir la Chargée de la Coordination sous régionale pour l'Afrique de l'Ouest et Représentante de la FAO au Sénégal.

Ce don est composé de 45 sacs d'aliment et 75 abreuvoirs, en plus des 1000 poussins offerts par l'IPAS. Il constitue selon elle, «un signal que la solidarité et l'engagement des acteurs institutionnels ainsi que la collaboration Sud-Sud peuvent faire une différence, même à petite échelle.»

A son tour, S.E. M. Rutch Soratana, Ambassadeur du Royaume de Thaïlande auprès de la République du Sénégal, saluant la FAO Sénégal pour avoir sélectionné cette initiative qui bénéficie directement aux productrices avicoles, notamment dans la communauté de Bambilor, indique que ce choix «reflète une profonde compréhension des besoins des producteurs locaux et de l'importance de l'autonomisation des femmes au niveau local.»

Selon lui, «Cette collaboration entre l'Ambassade royale de Thaïlande et la FAO s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu de la Thaïlande à contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire au Sénégal, une priorité essentielle du gouvernement sénégalais sous la direction de Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, conformément à la Vision 2050.»

«QUAND ON PARLE DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE, IL FAUT COMPTER SUR DES FEMMES»

Présent à la rencontre au nom du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Mactar Diouf a relevé que «Cette cérémonie n'est pas seulement un acte de don, elle est surtout un acte de foi en la capacité des femmes à transformer l'élevage, en particulier la filière avicole, en un véritable levier de développement économique et social pour notre pays.»

Et d'ajouter : «Elle incarne également une approche inclusive et résiliente du développement de l'élevage, conformément aux orientations stratégiques de notre ministère et aux engagements du Gouvernement en faveur de la souveraineté alimentaire, de l'emploi et de l'équité de genre», a-t-il argué.

Bénéficiaire de ce don, Dieynaba Sidibé, présidente du Directoire national des femmes en élevage (DIRFEL) de Bambilor, saluant à sa juste valeur, pour sa part, l'initiative de la FAO et de ses partenaires, déclare : «Ce projet est venu à son heure.» Selon elle, «Les femmes se sont engagées depuis très longtemps et créent des poulaillers pour contribuer à l'alimentation de la famille.»

Mieux, poursuit-elle, «Quand on parle de la souveraineté alimentaire, il faut compter sur des femmes. Donc, la pierre de lance, aujourd'hui, c'est de créer des poulaillers pour aider les femmes», a indiqué la présidente des femmes éleveurs du DIRFEL.

Afin de les permettre de disposer d'abris, pour leurs poulaillers, le maire de Bambilor, prenant la parole lors de cette rencontre, s'est engagé à leur octroyer un terrain et prendre en charge leurs dépenses de construction.