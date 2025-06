Sénégal: Finale play-off basketball - L'ASVD et la Jeanne d'Arc à l'affiche dans les deux tableaux

Les champions de la saison 2024-2025 hommes et dames) seront connus à l'issue des finales qui se joueront ce samedi 28 juin au stadium Marius Ndiaye. Victorieuse de la manche aller (62 à 58), l'As Ville de Dakar retrouve la Jeanne d'Arc dans un duel décisif pour le titre et l'attribution du ticket qualificatif pour le Basketball Africa League ( BAL) 2026.

Après première manche de la finale du championnat national 1 masculin remportée sur le fil (62 à 58), l'ASC Ville de Dakar retrouve ce samedi 28 juin, stadium Marius Ndiaye) ( 18h30), la Jeanne d'Arc. L'enjeu est double pour les deux formations.. Il s'agit du titre national et un ticket continental pour la BAL 2026.

« Nous venons d'un match hier (jeudi, Ndlr) contre la ville de Dakar qui a été âprement disputé. Je pense que chacune des deux équipes a donné tout ce qu'elles avaient. Effectivement, on a perdu. On a perdu sur les actions décisives. Je pense qu'on devrait gagner en lucidité, rester beaucoup plus concentré dans le match parce qu'on joue contre une très grande équipe. Nous n'avons pas le droit de nous déconcentrer et de faire des erreurs.

Nous en avons fait énormément. Je pense qu'aujourd'hui, à l'entraînement, on va essayer de rectifier ça. J'espère qu'on va le gagner parce que je pense qu'il y a de la place. Malgré que la ville de Dakar sera une équipe coriace parce qu'elle va avec une victoire en plus. On sera décisifs. Nous devons gagner et nous allons tout donner pour gagner », a-t-il déclaré.

Chez les dames, les deux équipes disputeront également la Der du championnat. Dans ce duel prévu à 17h, l'ASC Ville de Dakar a mis un pas ferme vers le titre en remportant la manche aller des Play offs. L'équipe de la municipalité, championne en titre, s'était largement imposée devant les féminines de la JA qu'elles ont surclassé sur le score de (66 à 46).