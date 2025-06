Afrique: JOJ Dakar 2026 - Monaco s'engage pour des Jeux historique au pays

À l'invitation du Prince Albert II, membre du Comité International Olympique (CIO), Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) Dakar 2026, et sa délégation ont effectué une visite officielle à la Principauté de Monaco. Cette rencontre a permis de faire le point sur les préparatifs du premier événement olympique organisé en Afrique. Mais aussi de s'engager ensemble pour « des jeux historiques ».

Sur invitation du Prince Albert II de Monaco, Membre du Comité International Olympique (CIO), Mamadou Diagna Ndiaye Président du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 (COJOJ) et sa délégation ont effectué une visite officielle de travail à la Principauté. Cette audience avec le souverain de la Principauté a permis au Président Mamadou Diagna Ndiaye, de présenter l'état d'avancement de la préparation du premier événement olympique jamais organisé sur le continent africain.

Les échanges entre les deux délégations ont, selon le communiqué issu de la rencontre, porté sur les aspects clés des JOJ Dakar 2026, notamment l' accueil, l'hébergement, le transport des athlètes, le système d'accréditations, calendrier des compétitions, ainsi que les infrastructures sportives et sites d'entraînement.

Dans cette voie, le Prince Albert II au terme de cette audience a ainsi salué l'anticipation et la qualité de la préparation, mettant en avant l'approche durable du projet, incarnée par des initiatives comme la Learning Academy, le Festival Dakar en Jeux et le Programme d'Éducation par le Sport, qui mobilise la jeunesse sénégalaise.

Il a également exprime l'engagement de la Principauté de Monaco et de ses athlètes à participer activement à cet événement historique qui marquera un tournant pour le rayonnement du Sénégal et de l'Afrique dans le mouvement olympique et pour des Jeux historiques.

Dans cette perspective, le CNO monégasque au Côté du Prince monégasque va prendre part aux Journées Portes Ouvertes des CNOS prévues en novembre 2025 à Dakar, en marge du Festival Dakar en Jeux, ainsi qu'au Séminaire des Chefs de Mission, prévu en avril 2026. Les deux Comités Olympiques ont également salué leur partenariat fructueux, notamment à travers la mise en oeuvre du programme «Apprendre à nager pour sauver des vies », financé par la Fondation Princesse Charlène de Monaco.

À ce jour, près de 1 000 enfants ont été initiés à la natation et à la prévention de la noyade, et 24 maîtres-nageurs sauveteurs ont été formés, dont 14 femmes. «C'est très rassurant de voir le bon niveau de préparation des JOJ Dakar 2026. La Principauté de Monaco sera aux côtés du Sénégal et du Comité d'Organisation pour en faire un succès retentissant », a déclaré le Chef de l'Etat Monégasque.