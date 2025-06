Tunisie: L'huile d'olive Oueslati de nouveau primée à l'international

L'olivier Oueslati est une variété locale cultivée aux alentours du Jbel Oueslat, une imposante chaîne montagneuse d'où la variété tire son nom. C'est un produit phare du gouvernorat de Kairouan, concrètement des délégations de Oueslatia, Haffouz et El Ala. L'huile d'olive Oueslati se distingue par son profil sensoriel raffiné et ses qualités nutritionnelles remarquables.

Cette huile a été encore une fois primée à l'international suite à la brillante réussite lors de sa participation à la troisième édition du Concours Européen International d'huile d'olive extra-vierge (European International Olive Oil Competition - EIOOC) organisée du 22 au 24 avril 2025 à Genève. Les lauréats ont été accueillis par S E Monsieur l'ambassadeur de Suisse lors d'une cérémonie de remise de médailles organisée le 20 juin dans sa résidence à Tunis.

Tunis, Une réception s'est tenue le 20 juin 2025 à l'ambassade de Suisse mettant à l'honneur l'huile d'olive tunisienne suite à la brillante réussite lors de sa participation à la troisième édition du Concours Européen International d'huile d'olive extra-vierge (European International Olive Oil Competition - EIOOC) organisée du 22 au 24 avril 2025 à Genève. Deux marques tunisiennes, originaires de Kairouan, spécialisées dans la production et la commercialisation de la variété Oueslati, ont remporté chacune, une médaille d'or.

Les deux lauréates de la région de Kairouan n'ont pas caché leur joie suite à l'obtention de médailles d'or qui vient récompenser leurs efforts pour promouvoir leur produit du terroir aux multiples vertus. Mme Sonia AMIRI, propriétaire de la marque primée « Olea Amiri » témoigne : « Nous constatons que l'huile d'olive de la variété Oueslati est de plus en plus reconnue à l'international pour sa qualité et son goût exceptionnel. Ce n'est pas la première médaille pour moi. En fait, mon produit a été primé dans tous les concours internationaux auxquels j'ai participé ».

Quant à Madame Bouchra LAAOUANI, fondatrice de la marque BAHIA également récompensé, elle précise : « J'ai récemment introduit l'huile d'olive de la variété Oueslati dans mon plan d'affaires et mes clients sont très impressionnés par la qualité de ce produit. C'est ma deuxième participation à un concours international et aussi ma deuxième médaille d'or. Ces reconnaissances sont pour moi très motivantes et me poussent à aller de l'avant pour positionner mon produit à l'international ».

La variété « Oueslati », est une variété locale cultivée aux alentours de Jbel Oueslat, une imposante chaîne montagneuse d'où la variété tire son nom. C'est l'un des produits phares du gouvernorat de Kairouan et plus concrètement des délégations d'Oueslatia, El Ala et Haffouz. Elle se distingue par sa saveur unique et ses spécificités physico-chimiques aux bienfaits multiples.

D'après le Dr. Kaouther BEN HASSINE, universitaire et représentante de la Fédération Arabe des Industries Alimentaires, « Cette huile se distingue par son profil sensoriel raffiné et ses qualités nutritionnelles remarquables. L'olivier Oueslati est planté sur une diversité de sols dont les caractéristiques édaphiques contribuent à produire une huile très fruitée, douce, non-piquante et peu amère, conférant à cette huile une typicité unique.

L'huile Oueslati affiche une teneur exceptionnelle en acide oléique, atteignant 81,40 %, elle se caractérise par un fruité intense, une amertume modérée et un piquant très faible offrant une expérience gustative élégante et équilibrée ».

L'huile d'olive Oueslati a été sélectionnée comme l'un des produits phares dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de valorisation et de promotion des produits du terroir dans le gouvernorat pilote de Kairouan. Tout un programme est en train d'être mis en oeuvre en suivant une approche multisectorielle et multi-acteurs, impliquant les agriculteurs, les conditionneurs et les commerçants en vue de diversifier l'offre, maîtriser la qualité et faciliter l'accès aux marchés.

Un programme de valorisation touristique a été mis en place, impliquant des établissements gastronomiques, des hôtels et maisons d'hôtes ainsi que des agences de voyage dans le but de développer une nouvelle offre touristique autour de ce produit phare.

Dans ce même élan, les travaux ont démarré pour la création d'une route thématique dédiée à l'huile d'olive Oueslati. C'est une initiative qui vise à promouvoir ce fruit phare en tant que symbole d'une identité locale qui permettra d'attirer davantage de visiteurs tout au long de l'année.

A l'occasion de la réception organisée le 20 juin 2025 pour la remise des médailles aux entreprises tunisiennes lauréates de ce concours, Son Excellence M. Josef Renggli, Ambassadeur de Suisse en Tunisie a mis l'accent sur l'appui de la Suisse à travers différents programmes notamment le projet PAMPAT 2 qui appuie les opérateurs d'huile d'olive Oueslati dans la région de kairouan dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de valorisation et de promotion des produits du terroir ainsi que du programme SIPPO qui appui l'exportation des produits tunisiens à haute valeur ajoutée comme l'huile d'olive.

Il a par ailleurs rajouté que « La Tunisie a largement devancé tous les pays participants à ce concours avec un jury composé de membres en majorité non-tunisiens. Ce qui témoigne de la qualité incontestable de l'huile d'olive tunisienne et de son haut niveau d'excellence ».

L'huile d'olive Oueslati est l'un des trois produits phares qui ont été sélectionnés, à côté de la rose de Kairouan et la figue de barbarie d'El Ala, dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de valorisation et de promotion des produits du terroir dans le gouvernorat pilote de Kairouan lancée en 2022 par le ministère de l'Agriculture.

Ces trois produits reçoivent l'appui du Projet d'Accès aux Marchés des Produits Alimentaires et de Terroir (PAMPAT2) mis en oeuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et financé par le Secrétariat d'Etat à l'Économie Suisse (SECO) dans le cadre de ladite stratégie.