Zambie: La société zambienne Caantin lève 4 millions de dollars pour développer l'infrastructure vocale de l'IA

La startup zambienne d'intelligence artificielle Caantin lève 4 millions de dollars pour développer son infrastructure vocale alimentée par l'IA et s'étendre au-delà de l'Afrique. La société, qui automatise les opérations de support client pour les banques et les fintechs à l'aide d'agents vocaux IA, affirme approcher le million de dollars de revenus mensuels et vise 10 millions de dollars d'ARR d'ici la fin de 2025.

Ce tour de table intervient seulement six mois après que Caantin a pivoté de son ancienne orientation sur l'analyse de données vers l'automatisation vocale, son quatrième changement majeur depuis son lancement dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. La startup peut actuellement traiter plus d'un million d'appels par jour, au service de clients tels que Fairmoney et Carbon. Le PDG de Carbon, Chijioke Dozie, est également un investisseur.

Caantin facture un tarif basé sur l'utilisation -₦185 (12 cents) par minute au Nigeria et 4 ZAR (2 cents) par seconde en Afrique du Sud - se positionnant comme une entreprise SaaS de couche télécom pour les institutions financières. Ces institutions représentent une part importante des plus grandes entreprises africaines et maintiennent généralement des opérations manuelles et coûteuses d'assistance à la clientèle.

Key Takeaways

L'ascension de Caantin reflète une tendance plus large dans les marchés émergents - l'automatisation des infrastructures existantes à l'aide de l'IA pour faire face aux contraintes d'échelle et de coût. En Afrique, les banques et les fintechs s'appuient encore sur de grandes équipes d'agents humains pour appeler et suivre les clients, en particulier pour le recouvrement des prêts et le soutien. Caantin remplace cela par des agents IA qui fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des performances constantes.

Le fondateur Njawa Mutambo, également à l'origine de la startup kényane TopUp Mama, considère Caantin comme une entreprise d'infrastructure vocale similaire à ce que Paystack et Flutterwave ont fait pour les paiements. "Leur croissance devient notre croissance", a-t-il déclaré, citant l'important volume d'appels et le besoin d'efficacité opérationnelle dans les services financiers.

La technologie d'IA vocale de la startup offre des avantages en termes de réduction des coûts en Afrique et en Amérique latine. Au Brésil, par exemple, où le salaire minimum est presque six fois plus élevé qu'au Nigeria, M. Caantin s'attend à un meilleur rendement de l'automatisation. L'entreprise prévoit d'étendre ses activités dans ce pays, en vue d'un marché où les défis en matière de services sont similaires, mais où les coûts de main-d'oeuvre sont plus élevés.