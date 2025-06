Congo-Kinshasa: Les groupes armés de l'Ituri signent un accord de paix

Les groupes armés CODECO, FRPI, FRPI, FPIC et Tchini ya Tuna ont signé, vendredi 27 juin, un protocole de paix pour la cessation des hostilités, lors d'une cérémonie organisée à Aru, à 260km au Nord de Bunia.

La signature de cet accord de paix s'est faite à l'occasion de la clôture du dialogue de paix de cinq jours entre les groupes armés locaux élargi aux chefs coutumiers et leaders communautaires. Deux autres groupes armés : Auto-défense Zaïre et MAPI qui participaient à ces assises n'ont pas apposé leurs signatures sur ce document, en signe de protestation contre le massacre tôt ce vendredi matin de onze personnes, dont huit enfants, au site des personnes déplacées de Djangi dans le territoire de Djugu.

Ce protocole d'accord de paix prévoit entre autres la cessation des hostilités et toute violence contre les populations civiles, les forces de défense et sécurité. Les groupes armés se sont également engagés à ne pas circuler avec les armes et à matérialiser leur adhésion au programme de désarmement y compris les enfants qui opèrent encore dans leurs rangs.

Autre point de cet accord de paix dit Aru2, les groupes armés s'engagent aussi à garantir la libre circulation des personnes et leurs biens sur toute l'entendue de la province en vue de favoriser le retour des personnes déplacées et le rapatriement volontaire des réfugiés dans leurs milieux respectifs. CODECO, FRPI, FPIC ET Tchini ya tuna ont résolu également de ne plus commettre de violences contre les femmes et les enfants, comme moyens de vengeance.

Ils ont également accepté d'être disponibles à participer à la défense de la partie conformément aux textes légaux en la matière. Dans sa déclaration lue dans la salle, la communauté Ente, regroupant les peuples Hema a annoncé la suspension de sa participation à ce dialogue. C'est pour observer le deuil de 11 déplacés tués dans le site de Djangi vendredi matin par des présumés miliciens de CODECO.

Pour les mêmes raisons, les groupes armés MAPI et Zaïre n'ont pas apposé leurs signatures sur ce protocole d'accord de paix.