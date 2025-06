Togo: ATOPPEL, Thierry « Le Gapola » devient président !

C'est la fin de l'ère Hélène Doubidji, ouverture de la page Thierry Koami Affanoukoé, Directeur de publication du site GAPOLA.TG. L'homme a été élu ce vendredi 27 Juin 2025, au terme d'une Assemblée générale élective tenue à Lomé. Il devra présider une équipe de cinq membres à la tête de ce patronat de la presse privée en ligne au Togo, l'ATOPPEL (Association Togolaise des Organes de Presse Privée en Ligne).

Avec plein de dynamisme, il s'engage ensemble avec son équipe à défendre sous le soleil et la pluie les intérêts de la presse en ligne au Togo, durant les deux prochaines années. « Le bureau sortant a fait un travail remarquable. Nous allons continuer sur les mêmes lancées », reconnaît le promoteur du site d'informations, M. Affanoukoé.

Toutefois, déplore-t-il, « le défi aujourd'hui, est de faire en sorte que les médias en ligne soient très bien structurés et aient plus de visibilité. Ce sont ces médias qui, sans exagérer, assurent l'essentiel du travail journalistique, mais restent marginalisés quand il s'agit de rémunérer leurs prestations ».

Entre autres combats dans lesquels cette équipe dirigeante entend s'engager, il y a celui de la rémunération à juste valeur des contenus des médias en ligne et de leurs prestations. « Nous sommes élus pour que les médias en ligne soient financièrement autonomes. C'est un défi mais nous croyons le relever avec le concours de Dieu et surtout avec la mobilisation des responsables des médias. Il est temps que nous fassions payer nos prestations à chaque fois que nous sommes sollicités », soutient le nouveau président de l'ATOPPEL.

Pour en arriver là, il place ce mandat sous le signe du Professionnalisme, du pluralisme et de crédibilité. Et, conscient du rôle important d'un média dans la construction d'un pays, le nouveau bureau d'ATOPPEL se donne aussi pour mission de renforcer la qualité et la crédibilité de l'information diffusée par les médias en ligne au Togo. « Nous allons travailler à ce que les médias en ligne soient de véritables outils de communication et d'information au Togo », a-t-il soutenu.

Il faudra dès lors s'attendre à des formations continues des professionnels de la presse Web, la création d'espaces d'échange entre journalistes et experts, ainsi que l'amélioration de la visibilité des médias en ligne à travers des projets innovants, pour atteindre le professionnalisme et la crédibilité voulus.

Quid de l'aide de l'État à la presse ?

Affanoukoé et ses pairs membres du bureau exécutif de l'ATOPPEL comptent poursuivre les discussions avec les autorités togolaises pour un traitement juste des médias en ligne dans le partage de l'aide publique et surtout la représentation de l'association au sein de la Commission Technique de gestion et de suivi de l'aide de l'Etat à la Presse (CTP).

« Nous allons oeuvrer pour qu'il y ait une véritable prise en charge des médias Web. Nous voulons aussi être un interlocuteur crédible pour les partenaires et les gouvernants », a-t-il dit.

Il s'agira pour eux de travailler à minimiser les disparités existantes dans la répartition des appuis institutionnels et à faire valoir la légitimité de la presse en ligne. Et enfin, mouiller le maillot afin que la presse en ligne et surtout les membres de l'ATOPPEL soient pris pour des acteurs non négligeables dans le monde de la presse nationale voire au-delà.

La composition du Nouveau bureau d'ATOPPEL

Thierry Koami AFFANOUKOE : Président (Gapola.tg)

Hector NAMMANGUE : Secrétaire général (Vert-togo.tg)

Farida OURO-ADOI : Trésorière générale (Alafia culture.tg)

Achiraf ALI : Chargé à l'organisation (Africa talents.tg)

Kodjo Wodite DOKOU : Chargé de à la Communication et de l'information (Impartialactu.tg)