Les perspectives de renforcement du partenariat économique entre l'Algérie et le Royaume-Uni ont été au centre d'un forum, organisé jeudi à Londres, à l'initiative de l'ambassade d'Algérie en collaboration avec le Cabinet britannique "Developing Markets Associates" (DMA).

Placée sous le slogan "l'Algérie ouverte aux affaires", cette rencontre qui vise à stimuler les échanges commerciaux, booster les investissements et la coopération bilatérale, a vu une participation record de près de 200 dirigeants de groupes de différents domaines et spécialités et des opérateurs économiques spécialisés dans l"industrie venus d'Algérie ou basés au Royaume-Uni et du nouveau président du Conseil d'affaires algero-britannique, l'ex-ambassadeur, Martyn Roper.

Le Forum a constitué une opportunité idoine pour contribuer à apporter des éclairages et des réponses aux questions des investisseurs, managers et chefs d'entreprises britanniques, ainsi que des Algériens établis au Royaume-Uni et impliqués dans le monde des affaires, sur les multiples mutations économiques que connait l'Algérie.

A l'occasion, les grandes opportunités de partenariat qu'offre le marché algérien, notamment dans les secteurs prioritaires qui tirent sa croissance économique, à savoir : l'agriculture et l'agro-industrie, le tourisme, l'industrie et la production pharmaceutique, les énergies nouvelles et renouvelables, la pêche et les produits halieutiques ainsi que l'exploitation minière, ont été présentées.

Aussi, les multiples réformes économiques initiées ces dernières années dont la loi sur l'investissement et son impact positif sur le climat des affaires en Algérie ont été débattues.

D'autres exposés, particulièrement celui du président de la Chambre algérienne de commerce et de l'Industrie (CACI), M. Chakib Kouidri et celui ayant trait aux missions de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), animé par Achraf Laidi, directeur exécutif d'"International Strategy", ont suscité une grande attention, pour les inestimables informations qu'ils recèlent sur l'Algérie et ses grandes possibilités et atouts, mais aussi pour l'image donnée sur l'intérêt grandissant manifesté par les grandes économies mondiales pour le marché algérien.

L'ambassadeur d'Algérie à Londres, M. Nourredine Yazid, qui s'est réjoui, dans son allocution de bienvenue, de l'amitié qui lie l'Algérie et le Royaume-Uni et de la volonté affichée par les deux pays de renforcer les rapports de coopération bilatérales, a mis en avant les nouvelles facilitations opérées en faveur des investisseurs notamment celles douanières visant à encourager les activités commerciales.

Ce Forum d'une journée, s'est articulé autour d'une séance plénière de présentations et d'exposés, suivie de trois panels thématiques, portés sur les secteurs de l'industrie pharmaceutique, les finances, l'industrie et l'agroalimentaire.

Des rencontres d'affaires B2B entre entrepreneurs et hommes d'affaires venus d'Algérie et ceux représentant des compagnies britanniques ont marqué cet événement.