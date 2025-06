Algérie: Arrestation de deux conducteurs de camions pour manoeuvres dangereuses dans les wilayas d'El Oued et de Mascara

ALGER — Les services de la Gendarmerie nationale (GN) dans les wilayas de Mascara et d'El Oued ont procédé à l'arrestation de deux (2) conducteurs de camions ayant effectué des manoeuvres dangereuses, mettant en péril la vie des usagers de la route et des piétons, a indiqué, vendredi, un communiqué de ce corps de sécurité.

"Suite à la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant une camionnette dont le conducteur effectuait des manoeuvres dangereuses sur la RN48, au niveau de la commune de Guemar (El Oued), exposant ainsi en danger sa vie et celle des autres, et grâce à l'exploitation optimale de cette séquence vidéo, les services de la GN ont pu identifié l'auteur des faits", précise le communiqué.

En conséquence, "le mis en cause a été interpellé et le véhicule utilisé lors de ces manoeuvres dangereuses a été saisi", ajoute la même source, soulignant que "la Brigade territoriale de sécurité routière (BSR) de la GN a ouvert une enquête sur l'affaire, et que le mis en cause sera présenté devant les juridictions compétentes".

Dans le même cadre de lutte contre les manoeuvres dangereuses sur le réseau routier, une autre intervention a eu lieu dans la wilaya de Mascara, où "une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux a permis de détecter un camion dont le conducteur effectuait des manoeuvres dangereuses et zigzaguait au milieu de la route, mettant ainsi en péril sa vie et celle des usagers".

"En coordination avec les autorités judiciaires, une enquête a été ouverte à cet effet, ce qui a permis l'identification et l'arrestation du conducteur suspect, ainsi que la saisie du camion utilisé dans ces manoeuvres", poursuit la même source, précisant que "le mis en cause sera déféré devant les juridictions compétentes pour délit de mise en danger de la vie ou de l'intégrité physique d'autrui, manoeuvres dangereuses et entrave à la circulation".

A cet égard, le Commandement de la GN appelle les usagers de la route à "respecter les règles de bonne conduite et à éviter les manoeuvres dangereuses susceptibles d'entraîner des poursuites judiciaires", rappelant la mise à leur disposition du numéro vert ainsi que la page "Tariki" pour signaler tout comportement dangereux des conducteurs ou tout ce qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers de la route, conclut le communiqué.