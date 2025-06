Sénégal: Le 'nganalé' n'a rien à voir avec le hajj, selon un islamologue

Dakar — La cérémonie festive, appelée "nganalé", organisée en l'honneur des pèlerins de retour de La Mecque, est une pratique culturelle sans aucun rapport avec le hajj qui fait partie du culte religieux musulman, a souligné l'islamologue et chroniqueur à la télévision, Taïb Socé dans un entretien à l'APS.

"A mon avis, il n'y a rien à fêter quand on revient de La Mecque. La cérémonie, communément appelée +nganalé+, organisée par les pèlerins à leur retour de La Mecque n'est pas recommandée par la religion musulmane", a-t-il dit.

Rappelant que le pèlerinage à La Mecque est un des cinq piliers de l'islam, il ajoute que la "coutume culturelle" ancrée dans la tradition sénégalaise consistant à organiser une fête avec des tam-tams, des danses et des chants en l'honneur du pèlerin pourrait même être considérée comme "une pratique contraire à la religion musulmane".

"Autant organiser une fête après chacune des cinq prières quotidiennes, étant donné qu'il s'agit également de l'un des piliers islamiques !", s'est étonné Taïb Socé. Selon lui, l'attitude qui sied au pèlerin de retour de La Mecque est celle de la piété, de la prière et de l'adoration dans l'espoir que son hajj soit agréé par Dieu.

"Ce qu'il doit faire est de se tourner vers Dieu, de multiplier les prières pour l'acceptation de son hajj et non rassembler les gens sous des tentes à s'adonner à du gaspillage et à des pratiques qui s'apparentent plus à du divertissement qu'à de la dévotion", a fait savoir l'islamologue.

Le prophète Mouhamed (PSL) et ses compagnons n'ont jamais organisé de "nganalé", a-t-il ajouté pour montrer que cette célébration ne fait pas partie de la sunna (faits et gestes du prophète de l'islam). "Si les gens savaient combien le pèlerinage est éprouvant physiquement, ils laisseraient le pèlerin se reposer une semaine au moins après son retour", a invité Taïb Socé, qui dit parler en connaissance de cause pour avoir effectué le hajj une quinzaine de fois.