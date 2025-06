Ile Maurice: Le Los Angeles FC officialise le départ de Giroud, attendu à Lille

Un petit tour et puis s'en va. Arrivé au Los Angeles FC l'été dernier, Olivier Giroud quitte déjà le club californien. C'est officiel. Les deux parties «ont décidé d'un commun accord de se séparer», précise-t-on, ajoutant que l'intéressé disputera son dernier match en Black & Gold ce dimanche, contre Vancouver, au BMO Stadium.

«Olivier a été un professionnel exemplaire durant son passage au LAFC. Il a insufflé une humilité et un esprit de gagnant qui ont contribué à élever tous ceux qui l'entouraient. Olivier a été un formidable ambassadeur du club, sur le terrain comme en dehors. Nous lui sommes reconnaissants pour sa contribution et lui souhaitons, ainsi qu'à son épouse Jennifer et à sa famille, le meilleur pour ce nouveau chapitre», indique John Thorrington, coprésident et directeur général du LAFC.

Recruté pour un an, plus une option pour 2026, Giroud a inscrit cinq buts en 37 rencontres sous les couleurs du LAFC. «Je tiens à remercier tous les supporters, mes coéquipiers et le staff du LAFC pour avoir fait de cette étape une étape agréable de ma carrière. Je suis heureux d'avoir contribué au succès du LAFC. De la victoire d'un trophée la saison dernière à la participation à la Coupe du monde des clubs, ce fut une expérience formidable à Los Angeles pour moi et ma famille», déclare Giroud, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (57 buts).

Passé par Grenoble, Istres, Tours, Montpellier, Arsenal, Chelsea et Milan, Olivier Giroud n'a évidemment pas l'intention de raccrocher. Son avenir passera, selon diverses sources, par la Ligue 1 et Lille. «Here we go», lâche le journaliste italien Fabrizio Romano, assurant que l'intéressé, âgé de 38 ans, a dit oui aux Dogues pour un contrat d'un an.