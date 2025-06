Madagascar: Global Peace Index 2025 - Le pays régresse et se trouve à la 59e place mondiale

Bien que la Grande île figure parmi les pays les plus pacifiques d'Afrique, une nette régression reste à signaler sur le classement Global Peace index 2025.

Alors qu'en 2024, Madagascar affichait un léger mieux en matière de paix et de sécurité, avec un score de 1 838 (en amélioration de 2 points) et se trouvait à la 44e place, voilà que l'année 2025 vient brutalement balayer cet espoir fragile. Le pays chute dans le classement mondial du Global Peace Index avec un score de 1 895, soit une dégringolade de 6 points et se trouve à la 59e place mondiale.

Une régression qui ne doit rien au hasard. Cette perte de points n'est pas qu'un simple chiffre. Elle est le reflet implacable d'un climat social et politique qui se détériore à vue d'oeil. Insécurité galopante, tensions politiques étouffées mais explosives, multiplication des conflits locaux et violences impunies... la réalité quotidienne des Malgaches est en quelque sorte en adéquation avec cette note inquiétante.

Critères rigoureux

Ce recul dans un classement international de référence en matière de paix devrait faire bondir les dirigeants. Mais silence radio du côté des autorités. Aucune réaction, aucune remise en question. Comme si Madagascar pouvait tranquillement s'enliser dans une spirale de violences sans que personne ne s'en émeuve au sommet de l'État.

Rappelons que le Global Peace Index, publié par l'Institute for Economics and Peace, évalue les pays selon plusieurs critères rigoureux, niveau de sécurité intérieure, degré de militarisation, conflits internes et externes, stabilité politique, entre autres. Le fait que Madagascar perde 6 points en un an est un signal d'alarme. Un de plus, dans un pays où les alertes se multiplient et restent lettres mortes.

Défis

Le score évoque un niveau de paix modéré, avec un positionnement supérieur à de nombreux pays d'Afrique, mais restant en dessous des standards des pays les plus pacifiques. Les défis potentiels incluent la sécurité intérieure, des conflits locaux et des niveaux de militarisation et de corruption qui peuvent influencer la stabilité. On sait par exemple que la corruption reste un problème persistant à Madagascar.

La performance de la GPI repose sur une évaluation quantitative et qualitative des indicateurs mentionnés précédemment. En effet, le Global Peace Index (GPI) 2025, produit par l'Institute for Economics & Peace (IEP), couvre 163 pays, soit 99,7% de la population mondiale, à l'aide de 23 indicateurs regroupés en trois domaines : Sécurité et sûreté, Conflits en cours, et Militarisation. La paix globale est à son plus bas niveau depuis 2008, avec une détérioration continue depuis 2014.

Pacifiques

En 2024, on dénombre 59 conflits étatiques actifs (record depuis la Seconde Guerre mondiale), ayant causé environ 152 000 morts. Le coût économique de la violence s'élève à près de 19 981 milliards USD, soit 11,6% du PIB mondial. En Afrique, Maurice conserve la 1ᣴe place continentale (rang mondial : 26e, score : 1,586). Les pays les plus pacifiques d'Afrique en 2025 sont, par ordre : Maurice, Botswana, Namibie, Gambie, Sierra Leone, Madagascar (6e place), Ghana, Zambie, Sénégal et Libéria.