La Coordination des Associations de Presse (CAP) a rencontré avant-hier, jeudi 26 juin 2025, le cabinet du président de l'Assemblée nationale à l'Hémicycle, pour «solliciter le retrait de la plainte déposée» contre le journaliste et chroniqueur Bachir Fofana et sa libération «immédiate». Arrêté la veille, mercredi 25 juin 2025, Bachir Fofana a été placé en garde à vue pour «diffusion de fausses nouvelles». Les responsables de la CAP expriment leur «vive inquiétude» face à cette interpellation.

«Une délégation de la Coordination des Associations de Presse (CAP), regroupant les principales organisations faitières membres, a rencontré ce jeudi 26 juin le cabinet du président de l'Assemblée nationale à l'Hémicycle. L'objectif de cette rencontre était de solliciter le retrait de la plainte déposée contre le journaliste Bachir Fofana», informe un communique de presse de la CAP qui «espère une libération imminente» de Bachir Fofana.

La CAP «salue la diligence avec laquelle cette audience a été accordée par le Président El Hadji Malick Ndiaye, bien qu'il ait été appelé à la Présidence de la République à la dernière minute. La délégation a sollicité le retrait de la plainte contre Bachir Fofana et sa relaxe immédiate. La CAP a également souligné auprès du directeur de cabinet son souhait de voir le Président de l'Assemblée nationale s'impliquer activement dans la pacification des relations entre la presse et le pouvoir. Aussitôt les diligences pour une réaction rapide de l'autorité ont été enclenchées», lit-on dans le document.

Néanmoins, les responsables des organisations membres de la CAP «expriment leur vive inquiétude suite au placement en garde à vue du journaliste et chroniqueur Bachir Fofana. Arrêté le 25 juin 2025 sous l'accusation de «diffusion de fausses nouvelles», cet incident soulève de sérieuses interrogations quant au respect des libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression et de la presse, qui sont des piliers essentiels de toute démocratie».

C'est pourquoi «la CAP condamne ces convocations et emprisonnements qui ont pour effet d'inciter de nombreux professionnels des médias à l'autocensure. Nous rappelons que le rôle fondamental de la presse est d'informer, de critiquer et de contribuer au débat public, même lorsque les informations diffusées peuvent être perçues comme dérangeantes. Le recours à la garde à vue pour des faits liés à la diffusion d'informations ou à un délit d'opinion, particulièrement pour des allégations de «fausses nouvelles», constitue une mesure disproportionnée et alarmante».

«PRIVILEGIER LES MECANISMES DE REGULATION ET DE MEDIATION DEJA MIS EN PLACE PAR LA PROFESSION ELLE-MEME»

La CAP invite les autorités à favoriser le recours à des instances d'autorégulation (CORED) et de médiation à ces arrestations. «Nous exhortons les autorités à privilégier les mécanismes de régulation et de médiation déjà mis en place par la profession elle-même. Cette approche permettrait de les évaluer et, le cas échéant, de corriger les manquements et les failles. Le Conseil pour l'Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie au Sénégal (CORED), à travers son Tribunal des pairs, représente une instance légitime et compétente pour traiter ce type de dossiers.»

Aussi la CAP relève-t-elle qu'«Un rectificatif ou une mise en demeure aurait été une approche plus appropriée et conforme aux principes de la déontologie journalistique. Cela aurait permis d'éviter le recours à des procédures judiciaires, sources de tension et potentiellement dissuasives pour l'ensemble de la profession et des acteurs de la scène médiatique».

D'ailleurs, rappelle la source, «Les dirigeants des organisations faitières membres de la CAP ont toujours privilégié la voie de la médiation et du dialogue. C'est dans cet esprit que des dispositions ont été prises avec les personnalités concernées afin d'éviter l'incarcération de notre confrère et de prévenir de telles procédures à l'avenir».

Toutefois, «La CAP reste vigilante et suit de près l'évolution de la situation de Bachir Fofana et de toutes les affaires touchant à la liberté de la presse au Sénégal. Nous appelons à la libération immédiate de notre confrère et à un respect scrupuleux des droits des journalistes. Dans le même sillage, la CAP insiste auprès des professionnels de l'information sur l'obligation de respecter les rigueurs professionnelles du métier afin de ne pas s'exposer inutilement», conclut la même source.