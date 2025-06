Les opérations de démolition des maisons abandonnées identifiées sur la bande des 20 mètres de la Langue de Barbarie pourraient démarrer au plus tard le 31 juillet prochain. Annonce faite par le Directeur du Renforcement des Capacités Institutionnelles et du Développement des Compétences à l'Agence de Développement Municipal (ADM), Pierre Coly, qui prenait par avant-hier, jeudi 26 juin 2025, à un forum d'information sur les phases de déplacement, de relogement, de démolition et de requalification de la bande des 20 mètres.

L'activité s'est déroulée dans le village de Diougop, qui abrite le site de recasement des populations sinistrées de la Langue de Barbarie. Il s'agit d'un forum d'information et de sensibilisation sur le Projet de Relèvement d'Urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP), mis en oeuvre par l'État du Sénégal, avec le concours de la Banque mondiale. Il a pour objectif de sécuriser les populations ayant été impactées par l'avancée de la mer sur la Langue de Barbarie.

Une occasion saisie par le Directeur du Renforcement des Capacités Institutionnelles et du Développement des Compétences à l'Agence de Développement Municipal (ADM), Pierre Coly, pour aborder la question de la démolition des maisons abandonnées identifiées sur la bande des 20 mètres de la Langue de Barbarie dont le démarrage des opérations est prévu au courant du mois de juillet.

«Il est prévu de le faire par phase. Donc, au fur et à mesure que nous allons déplacer les populations installées sur la bande de 20 mètres, nous allons détruire les maisons qui s'y trouvent.

Pour le moment, dans le site de relogement définitif, nous avons déjà relogé les populations sinistrées qui sont aux nombre d'environ 1500 et nous comptons, au fur et à mesure, déplacer celles qui sont actuellement sur la Langue de Barbarie et, à partir du mois de juillet, procéder à la destruction progressive des maisons», a dit M. Coly.

Il a révélé avoir pris les dispositions nécessaires pour pouvoir déplacer les populations, en mettant «à disposition toute l'infrastructure qu'il faut, aussi bien des camions de déménagement mais également des kits domestiques qui seront donnés aux populations pour leur permettre de bien s'intégrer dans leurs nouveaux logements. Il est également prévu au niveau des sites de relogement définitif la réalisation d'infrastructures collectives pour accompagner l'installation de ces populations. Actuellement, le marché est bientôt livré, il sera livré dans un mois».

S'agissant du poste de santé de la localité, il a tenu à rassurer. «Le poste de santé le sera aussi (fonctionnel). Des entreprises vont également démarrer le travail pour la réalisation de la mosquée, de l'école élémentaire, du collège et du pré-scolaire. Sans compter maintenant toutes les infrastructures économiques qui vont être mises en place notamment la Zone d'Activité Economique et de Développement, la ZAED, qui est une ferme moderne qui va faire de la pisciculture, de l'arboriculture et également de l'élevage», a-t-il précisé.

Selon lui, tous les bénéficiaires du projet pourront trouver des sources de revenus sur place parce que l'objectif du projet également ce n'est pas seulement de déplacer les populations, mais de restaurer leurs moyens de subsistance, leur permettre de trouver des sources de revenus. «Parce qu'on les déplace dans un lieu où elles exerçaient leur activité professionnelle principale qui était la pêche pour les amener sur un site éloigné de la mer. Donc, l'idée, c'est vraiment de les aider à pouvoir restaurer leurs moyens de subsistance», a expliqué M. Coly.

Pour rappel, le projet SERRP est en train d'être mis en oeuvre depuis maintenant six (6) ans. Et ce forum est l'occasion de réunir les populations pour les informer de l'état d'avancement de ce projet ainsi que des prochaines étapes.

«Nous sommes à une étape prépondérante du projet qui va entraîner le déplacement d'un grand nombre de populations et également la démolition des maisons qui sont sur la bande des 20 mètres afin de créer sur la Langue de Barbarie une bande de sécurité qui permettrait aux populations qui vont y rester de pouvoir être préservées de l'avancée de la mer», a-t-il déclaré.

Au total, ce sont plus de 400 maisons qui seront réalisées, avec un taux actuel de livraison d'environ 49%. «Nous comptons, dans les prochains mois, accélérer la livraison des maisons pour pouvoir boucler le projet parce que la fin du projet est prévue d'ici fin 2026. Il y a un an de plus qui a été ajouté au projet ; donc la clôture est prévue au 30 juin 2026», a-t-il conclu.