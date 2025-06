Sénégal: Digitalisation du secteur agricole - La phase pilote lancée à Tivaouane

La phase pilote de la digitalisation du secteur agricole a été lancée, vendredi 27 juin à Tivaouane. Plus de 50.000 producteurs, 36 coopératives agricoles et 61 opérateurs sont déjà enrôlés dans les départements pilotes de Tivaouane et Nioro.

Le secrétaire d'État chargé des Coopératives et des Organisations paysannes a procédé, hier, à Tivaouane, au lancement officiel de la phase pilote du processus de digitalisation du secteur agricole. Cette initiative vise à faciliter l'accès à l'information, garantir la transparence, améliorer l'efficacité et accroître la productivité du secteur. Lors de la cérémonie de lancement, le chef du Service départemental du développement rural de Tivaouane, Abdou Aziz Diop, a procédé à une démonstration de l'enrôlement des producteurs depuis leur inscription jusqu'à la réception des intrants.

Une augmentation de 29 % de la quantité d'engrais

Dans cette phase test, plus de 50.000 producteurs se sont inscrits, dépassant l'objectif initial de 10.000. Au total, 36 coopératives agricoles et 61 opérateurs ont rejoint le projet. De plus, 200 lettres de voiture ont été traitées, montrant l'importance de cette digitalisation. Pour le département de Tivaouane, les quantités d'intrants ont augmenté et des personnes non bénéficiaires ont été éliminées du processus. Les statistiques préliminaires révèlent des résultats positifs : une augmentation de 29 % de la quantité d'engrais et une réduction de 13 % du prix des sacs d'engrais (de 7.000 à 6.400 FCfa).

Les prix des semences ont aussi baissé de 10 %, passant de 282 à 240 FCfa le kilogramme. Ndèye Faye, productrice, a reçu un Sms du ministère de l'Agriculture l'informant des intrants qui lui sont attribués avec une subvention de 61,04 % ; ce qui témoigne de la transparence du système. Le secrétaire d'État Alpha Ba, accompagné du préfet et du directeur de l'Agriculture, a vérifié la qualité des semences d'arachide dans la commune de Tivaouane, incitant les producteurs à vérifier la qualité avant de les utiliser et à signaler toute semence douteuse.

Les opérateurs se sont engagés à remplacer les semences non conformes. Modou Fall, président national des opérateurs, a salué les résultats de cette phase pilote. Le préfet de Tivaouane, Mamadou Guèye, s'est réjoui de ce projet et a encouragé tous les acteurs à jouer pleinement leur rôle. Il a également demandé aux producteurs de faire bon usage des intrants, pour que les efforts du gouvernement portent leurs fruits avec de bonnes récoltes si les conditions climatiques sont favorables.