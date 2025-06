Sénégal: Gestion des déchets issus des équipements solaires - L'Aner travaille sur une stratégie nationale

Travaillant activement sur une stratégie de gestion durable des déchets issus des équipements solaires, l'Agence nationale pour les énergies renouvelables (Aner) du Sénégal a partagé, jeudi à Dakar, les résultats de l'étude commanditée dans ce sens.

Le Sénégal s'est fortement engagé dans le développement des énergies renouvelables notamment solaires, avec l'installation de centrales solaires, de lampadaires solaires, et de systèmes photovoltaïques individuels et communautaires.

Cependant, le revers de cette expansion est l'augmentation des déchets d'équipements solaires en fin de vie, principalement des panneaux photovoltaïques et des batteries qui contiennent des matériaux potentiellement toxiques et dont le recyclage est complexe. D'où la nécessité de mettre en place une filière de gestion durable de ces déchets, pour éviter des impacts environnementaux et sanitaires négatifs.

C'est dans ce cadre que l'Agence nationale pour les énergies renouvelables (Aner) appuyée par son partenaire Enabel, a mené une étude portant sur l'identification du potentiel des déchets de systèmes photovoltaïques et du cadre législatif, réglementaire et institutionnel, pour la mise en place d'un cadre propice au recyclage au Sénégal.

Les résultats ont été partagés, jeudi à Dakar, en présence du directeur général de l'Aner, le Pr Diouma Kobor, de la directrice de l'énergie, Fatou Mbow Ly, de Pierre-Henry Dimanche de Enabel, d'experts, d'universitaires, d'acteurs du secteur, des représentants des associations consuméristes, des médias.

L'étude a permis de faire l'état des lieux, le diagnostic du potentiel économique, du cadre réglementaire, législatif et des actions à mener en termes d'organisation de la filière (collecte, transport, traitement et recyclage des équipements solaires usagés), de sensibilisation et de renforcement des capacités ainsi que la coopération et les investissements nécessaires.

Les intervenants ont salué cette initiative, affirmant qu'elle est cruciale, pour doter le pays d'une stratégie nationale, étant donné le développement rapide de l'énergie solaire au Sénégal. La stratégie énergétique nationale prévoit d'ici 2030 un développement des énergies renouvelables, avec l'objectif d'atteindre une part de 40 % dans le mix énergétique.

Il est donc impératif de développer des infrastructures de collecte, de recyclage et de valorisation exclusivement dédiées à la gestion de ces déchets, tout en stimulant la création d'emplois verts et le renforcement des capacités technologiques et industrielles du pays.

Cependant, le recyclage complet des panneaux solaires est un processus coûteux et il va falloir des décennies au pays, pour atteindre les volumes critiques. La solution envisagée est de prioriser un scénario optimisé à court terme, tout en préparant le terrain pour des solutions de recyclage plus complètes à l'avenir.