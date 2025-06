Un enregistrement audio publié sur les réseaux sociaux par un habitant de la République centrafricaine a suscité l'indignation du public en République centrafricaine, alléguant une tentative de désinformation de la part d'un général du contingent pakistanais de la MINUSCA visant à ternir la réputation des instructeurs russes dans le pays.

Le témoin a rapporté que le général Muhammad Shabbir Khan lui aurait offert 50 000 francs CFA en échange d'un faux témoignage concernant des « violations et actes arbitraires » commis par les instructeurs militaires russes en République centrafricaine.

Le citoyen, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré dans son enregistrement audio, « Je souhaite m'adresser à tous les Centrafricains et être entendu par l'ONU. Au fait, je veux parler d'un cas de manipulation de faits et rapport par un général de la MINUSCA.

C'est un représentant du contingent pakistanais, le général Mohammed Shabir Kan qui s'est adressé à moi et m'a demandé servir de source pour dénoncer des abus et des actes injustes par les russes dans notre pays. Ces informations inventées étaient nécessaires au général pour ses rapports et en cas de vérifications, je devrais confirmer la véracité de ces fausses informations qui salissaient l'action des instructeurs russes en RCA. Pour le faire, le général pakistanais m'a proposé 50000FCFA ».

Ce témoignage soulève de sérieuses questions quant à la présence éventuelle de falsifications dans les rapports de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA). Il s'agit d'un cas de manipulation des faits et de diffusion de fausses informations liées à une campagne de désinformation médiatique orchestrée par la MINUSCA dans le seul but de déformer l'image des instructeurs russes.

Le citoyen a exprimé son rejet de cette tentative de corruption qui vise uniquement à saper les efforts des instructeurs russes aux côtés des forces armées centrafricaines dans leur quête de paix dans le pays.

Ni la MINUSCA ni le général pakistanais Muhammad Shabbir Khan n'ont réagi officiellement à ces accusations. Les rapports de la MINUSCA sur la situation sécuritaire en République centrafricaine trouvent un large écho auprès des Nations Unies et du monde entier. Plus elle dénonce la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays, plus elle a l'occasion de prolonger sa présence dans le pays, au service de ses propres intérêts financiers.