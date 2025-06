Ile Maurice: Le Travel, Holiday & Leisure Festival s'installe au Tribeca Mall

Le Tribeca Mall s'est transformé en carrefour du voyage et de l'évasion, jeudi, le 27 juin, à l'occasion du lancement du Travel, Holiday & Leisure Festival, un événement organisé par Business Magazine et La Sentinelle Ltd. Pendant deux jours, entre 10 et 19 heures, le public a été invité à découvrir une foule de bons plans et des offres exclusives pour planifier ses prochaines vacances. L'entrée étant libre, l'affluence était au rendez-vous.

C'est dans une ambiance chaleureuse et au rythme entraînant du séga que la cérémonie d'ouverture s'est tenue. Le Chief Executive Officer de LSL, Areff Salauroo, a donné le coup d'envoi officiel de cette première édition, en présence du Junior minister du Tourisme, Sydney Pierre.

Prenant la parole devant les exposants et les visiteurs, Sydney Pierre s'est dit encouragé par l'enthousiasme général autour de cet événement. «Ce festival rejoint aussi la stratégie du gouvernement de relancer notre secteur touristique. C'est une manière de vendre la destination Maurice et de voir le secteur autrement. Bien-sûr, on n'est pas là avec des projets, qui ont pour but de faire oublier notre image classique de sea, sun and sand. Bien au contraire, il s'agit d'élargir l'offre, de montrer que Maurice peut proposer bien plus dans le secteur du tourisme.»

Le Travel, Holiday & Leisure Festival se poursuit également aujourd'hui, toujours entre 10 et 19 heures au Tribeca Mall. Une belle opportunité pour les retardataires de venir faire le plein d'inspiration avant leurs prochaines vacances, tout en soutenant l'industrie locale du tourisme et des loisirs.