Ile Maurice: Cyril How remet des documents à la FCC

Cyril How Kin Sang, Chief Executive Officer (CEO) de Hermes Properties Ltd, promoteur de Tribeca Mall, s'est rendu hier, 27 juin, dans les locaux du Réduit Triangle pour être entendu par la Financial Crimes Commission (FCC). Il a présenté des documents relatifs à une entreprise dans laquelle il est associé à Rakesh Gooljaury, comme il l'avait intimé lors de sa précédente audition du 19 juin. Les enquêteurs examinent minutieusement ces documents, qui pour raient bien être déterminants dans la suite de l'enquête sur l'homme d'affaires Rakesh Gooljaury.

Pour rappel, depuis début 2025, la FCC mène une enquête approfondie sur Rakesh Gooljaury dans le cadre de prêts toxiques d'environ Rs 1,5 milliard obtenus de l'ex-MPCB (devenue MauBank). Ces fonds auraient servi à financer l'expansion d'un réseau commercial incluant des franchises comme Paul, Swarovski et Pandora, par l'intermédiaire de sociétés telles que Diamoda Foods Ltd et The Jewellery Co Ltd. Le 6 février, Rakesh Gooljaury et son frère Prameshwar ont été arrêtés pour blanchiment d'argent. Ils sont soupçonnés d'avoir utilisé des sociétés-écrans pour camoufler des flux financiers illicites.

Le 19 mai, la FCC a obtenu un Criminal Attachment Order gelant les actions détenues par plusieurs proches, dont son ex-épouse Anishta Rughoo parmi d'autres, les empêchant de disposer de leurs parts dans les sociétés concernées. Le 23 juin, une perquisition a eu lieu dans les bureaux de Diamoda Foods Ltd, entreprise d'Anishta Rughoo. Documents comptables, ordinateurs et téléphones portables ont été saisis. L'enquête porte également sur des montages complexes d'associations d'affaires et d'autres compagnies.