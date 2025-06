Ile Maurice: Rajesh Bhagwan - Dénonce la «voodoo economics» du MSM

Le ministre de l'Environnement a critiqué avec virulence l'ancien gouvernement dirigé par le MSM. Il a qualifié la décennie précédente de «désastre économique, institutionnel et environnemental», dénonçant la dette publique colossale, la mauvaise gouvernance, la «state capture» et la gestion calamiteuse du Wakashio et de la crise du Covid-19. Il a aussi souligné que presque Rs 1 milliard ont été déboursées entre 2014 et 2024 pour les voyages ministériels alors que Rs 500 millions ont été englouties pour l'achat de limousines. Il a fustigé la «voodoo economics» du MSM.

Pour Rajesh Bhagwan, le Budget 2025-2026 marque un tournant. Il affirme qu'il s'agit d'un contrat moral envers la population avec pour priorité la consolidation économique et la restauration des institutions. Il a salué la détermination du tandem Ramgoolam-Bérenger à «redresser le pays sur le long terme», malgré les critiques et l'héritage lourd laissé par leurs prédécesseurs. Sur le plan environnemental, le ministre a insisté sur une gouvernance plus rigoureuse.

Il a annoncé des mesures concrètes : la réhabilitation côtière à Trou-aux-Biches, Albion et Souillac ; la régularisation de l'île-aux-Bénitiers ; la création d'un cadre légal pour les zones écologiquement sensibles ; et une lutte renforcée contre la pollution sonore et plastique. Il a aussi évoqué l'enjeu crucial du changement climatique, affirmant que Maurice soumettra sa nouvelle stratégie NDC 3.0 en septembre.

Concernant les déchets, il a reconnu les limites de l'extension de Mare-Chicose, défendant la stratégie Waste to Wealth axée sur l'économie circulaire. Il a mis l'accent sur le changement de mentalité par des campagnes de sensibilisation et une meilleure application des lois. Enfin, Rajesh Bhagwan a conclu sur une note de mobilisation. Selon lui, le gouvernement «gouverne avec le peuple» et veut construire un avenir durable. «Ce Budget, c'est l'acte fondateur d'une reconstruction profonde», a-t-il déclaré, appelant à l'unité et à la responsabilité collective pour faire face aux défis économiques et environnementaux.