Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - L'Université Marien-Ngouabi a un nouveau partenaire

L'École nationale supérieure d'agronomie et de foresterie de l'Université Marien-Ngouabi et l'université de médecine et des sciences vétérinaires de Bucarest, en Roumanie, sont désormais liées par un accord de partenariat signé le 26 juin, à Brazzaville.

L'accord de partenariat entre l'École nationale supérieure d'agronomie et de foresterie et l'université de médecine et des sciences vétérinaires de Bucarest a signé par le président de l'Université Marien-Ngouabi, le Pr Parisse Akouango, et le président de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), Sorin Mihai Cîmpeanu, sous l'égide de la ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr Delphine Edith Emmanuel.

« En matière de formation à l'École nationale supérieure d'agronomie et de foresterie, nous comptons ouvrir le parcours des sciences et techniques de médecine vétérinaire. C'est par là que nous allons commencer à propos de cet accord », a indiqué le Pr Parisse Akouango. Il a, par ailleurs, souligné que l'Université Marien-Ngouabi est ouverte aux universités du monde avec lesquelles elle signe les accords de coopération dans les domaines académiques et administratifs.

Evoquant l'utilité de cet accord, le président de l'AUF a indiqué que ce partenariat facilitera la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs des deux parties. « Il s'agit d'une complémentarité qui va nous aider à faire avancer la science », a-t-il fait savoir en précisant que l'Université Marien-Ngouabi et l'université de médecine et des sciences vétérinaires de Bucarest sont des établissement membres de l'AUF.

L'École nationale supérieure d'agronomie et de foresterie contribue à la formation des agents, techniciens et cadres dans ces domaines. Elle participe aux études et expertises de projets nationaux. Cet accord permettra à cet établissement d'enseignement supérieur d'élargir son offre de formation, notamment en médecine vétérinaire.