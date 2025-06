A l'occasion de la "Saint-Jean-Baptiste", la fête nationale du Québec célébrée le 23 juin à la résidence "Humanitae- Groupe patrimoine", un concert mémorable a été offert au public par l'artiste Christ Miyalou-Louvouelo et son groupe musical "Magic Band" au sommet de leur art.

L'initiative "Les gens d'Arture", un organisme culturel du Québec, au Canada, dont Christ Miyalou Louvouelo est le fondateur et président-directeur général (PDG), a été financée par la Société nationale des Québécoises et Québécois de la capitale, en partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications. Elle a eu pour but de briser l'isolement, d'égayer, de divertir les personnes âgées et surtout de renforcer leur sentiment d'appartenance à la province québécoise dont le rêve est de devenir à terme une nation.

Près d'une centaine de personnes âgées et personnes multi-déficientes ont pris part à l'événement. Le groupe Magic Band a livré une prestation musicale inédite haute en couleurs. De nombreux élus politiques également sont venus se joindre à la fête tels Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières; Véronique Dallaire, conseillère municipale; Jackie Smith, conseillère municipale et cheffe de « Transition Québec ».

Au cours de cette prestation qui a tenu le public en haleine, Magic Band a joué des classiques du répertoire local, la musique du monde et la rumba congolaise. Les rituels traditionnels tels que le discours patriotique par Jackie Smith et l'hommage au drapeau fleurdelisé par Mario Asselin ont été aussi des moments forts de cette activité.

L'implication bénévole, la philanthropie et le sentiment d'appartenance à la province de Céline Dion du fondateur et PDG de "Les gens d'Arture ont enthousiasmé le député Mario Asselin qui, en signe de reconnaissance, a couvert le talentueux artiste congolais du drapeau fleurdelisé.

Un geste fort et symbolique du parlementaire à l'endroit de Christ Miyalou-Louvouelo qui a plus que renforcé son intérêt d'être "de facto" l'ambassadeur culturel des aînés, des personnes handicapées et jeunes multi déficients en attendant la reconnaissance officielle du pays qui ne saurait tarder.

Briser l'isolement des personnes âgées ou vivant avec handicap

Christ Miyalou-Louvouelo, plus connu sous le pseudonyme de Christ Walk, est installé au Canada depuis près de vingt ans. Il parcourt ce pays en partageant, le temps d'une animation culturelle ou d'un concert, sa passion musicale avec humanisme aux personnes vivant avec handicap et à toutes celles rendues vulnérables par la maladie ou l'âge avancé, avec son organisation artistique et philanthropique « Les gens d'Arture ». Celle-ci se veut être le porte-étendard des arts à travers des projets nationaux et internationaux.

Compositeur-interprète, entrepreneur culturel et écrivain canadien originaire du Congo, le natif de Pointe-Noire veut, à travers "Les gens d'Arture", promouvoir les arts, entreprendre des tournées-spectacles dans les résidences pour aînés, les centres de personnes vivant avec handicap et chez les enfants multi-déficients afin de briser l'isolement, de les divertir et de favoriser leur intégration sociale. Ce, avec le soutien des partenaires comme le ministère de la Culture du Québec et la Banque Desjardins.

Célébrée le 24 juin de chaque année, la fête nationale du Québec (anciennement appelée la Saint-Jean-Baptiste) est un jour férié depuis 1925. C'est avec un enthousiasme renouvelé, d'année en année, que les Québécois et Québécoises la célèbrent dans le cadre de plus de 750 fêtes tenues un peu partout dans la province les 23 et 24 juin.

Mises sur pied par près de 20 000 bénévoles, ces célébrations offrent plus de 1050 spectacles et 360 feux de joie et certains des plus grands rassemblements populaires au Quebec.