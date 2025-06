Cote d'Ivoire: Sensibiliser face au nombre de grossesses en hausse en milieu scolaire

En Côte d'Ivoire, le nombre de grossesses en cours de scolarité est en hausse de plus de 8%. C'est ce que révèle un récent rapport publié par le Conseil national des droits de l'homme qui tire la sonnette d'alarme : plus de 4 400 grossesses en milieu scolaire ont été enregistrées, en moins d'un an. Derrière ces statistiques, ce sont des vies bouleversées, des parcours scolaires brisés et des rêves d'avenir compromis.

La Nawa et le Tonkpi sont les régions les plus touchées, avec plus de 400 cas chacune. Le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) alerte sur ces chiffres qui cachent des situations dramatiques. À Bouna, une élève de 3e accouche pendant l'épreuve du BEPC. À Aboisso, une autre, en terminale, accouche, le matin, et s'évanouit l'après-midi, en pleine composition.

Marie-Paule Kodjo, vice-présidente du CNDH, tente d'expliquer cette recrudescence : « Ce boom peut s'expliquer par les pesanteurs sociales, les mariages précoces, la précarité, les viols. Et puis, il y a aussi les « tontines sexuelles », ces regroupements d'élèves qui vivent ensemble dans des studios et qui, influencés par les réseaux sociaux, au lieu d'étudier, font tout sauf ça. »

« Zéro grossesse à l'école »

Sur le terrain, des ONG comme Pro Kids tentent de redonner une chance aux jeunes filles adolescentes. Elles les réinsèrent, les accompagnent et les impliquent dans les campagnes de sensibilisation.

Pour Aïcha Traoré, présidente de l'ONG, la responsabilité doit aussi être partagée avec les familles : « On a une prévalence assez élevée de jeunes qui vont vers le sexe. Il faut les conseiller et les encadrer. Il faut en parler jusqu'à ce que l'adolescent comprenne qu'opter pour une méthode de contraception, opter pour une sexualité saine ou même pour l'abstinence, c'est un choix qu'il faut faire. »

Depuis 2013, le gouvernement ivoirien mène une campagne baptisée « Zéro grossesse à l'école », visant à sensibiliser élèves, enseignants et parents.