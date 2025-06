Le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a assisté, le 27 juin à Brazzaville, à la séance de clôture de la 16e année académique qui correspond à l'achèvement de trois stages que sont le cours de perfectionnement des officiers subalternes génie travaux, le cours d'application génie travaux et le certificat technique de 2e degré option Energie.

Le cours de perfectionnement des officiers subalternes, organisé par l'Ecole de génie travaux (EGT) à vocation régionale, a permis de former dix personnes ainsi que dix-neuf pour le cours d'application génie travaux ainsi que onze autres pour le certificat technique de 2e degré option Energie.

En provenance de dix-huit pays africains, entre autres, le Gabon, le Bénin, la Centrafrique, Madagascar, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal, la République démocratique du Congo et le Congo, ces officiers ont été formés dans les métiers de la filière eau, le laboratoire du sol, la maçonnerie, l'électricité, la plomberie, la métallerie, l'énergie, la conduite des engins, etc.

Le directeur général de cette école, le colonel-major Armand Pascal Mboumba, s'est réjoui du chemin parcouru après seize ans d'existence. « Seize année d'existence, l'on est en droit de se satisfaire du chemin parcouru par cette école, dans la mesure où elle a déjà formé trois mille deux cent soixante-quinze personnels, officiers, sous-officiers, militaires de rang et civils.

L'on dénombre, en effet, trois mille six agents de la force publique et deux cent soixante-neuf civils, soit mille sept cent soixante-neuf internationaux et mille cinq cent six nationaux et de manière globale trois mille cent soixante-sept hommes et cent huit femmes », a-t-il déclaré.

Parlant du bilan de cette année qui s'achève, il a expliqué que conformément au plan de travail annuel, l'EGT a réalisé au cours de cette année quatorze phases avec succès ; deux étaient destinées aux officiers. Il s'agit du cours de perfectionnement des officiers subalternes et de la division d'application et douze autres stages au profit des sous-officiers et militaires de rang. Au total, cent soixante-deux stagiaires ont été formés, les effectifs se répartissent ainsi qu'il suit : vingt-neuf officiers dont dix nationaux et dix-neuf internationaux, cent vingt-quatre sous-officiers. Enfin, l'on dénombre au total cent cinquante-six hommes et six femmes.