Congo-Brazzaville: Développement économique - AGL s'engage résolument aux côtés du pays

Du haut de la tribune de la 5e édition de la Rencontre des entrepreneurs francophones où il a pris part en sa qualité de chef d'entreprise et acteurs de l'économie dans le monde francophone, le président d'Africa Global Logistics (AGL), Philippe Labonne, a, lors de son intervention, évoqué les investissements consentis au Congo où l'entreprise est résolument engagée à soutenir l'économie nationale.

« Africa Global Logistics est résolument engagée aux côtés du Congo, pays dans lequel nous avons réalisé des investissements structurants ces dernières années. Ces investissements ne sont pas seulement des chiffres : ce sont des emplois, des compétences développées, des infrastructures modernisées et un soutien concret à l'économie nationale », a-t-il déclaré.

Opérateur logistique multimodal qui propose des solutions logistiques globales à ses clients dans tous les secteurs d'activités qui régissent la vie économique des pays, AGL se veut être au coeur des transformations de l'Afrique, notamment en République du Congo où ses investissements ne cessent de croître chaque année. Des investissements en continu se fixant comme objectif d'anticiper sur la croissance des besoins des partenaires en fonction de l'évolution de la production et des activités d'exploration, mais surtout de renforcer la place du Congo en tant que pays de transit.

Dans cette vision, AGL à travers sa filiale Congo Terminal s'est engagée dans la construction d'une nouvelle plateforme au Môle Est au Port autonome de Pointe Noire. D'un coût de 400 millions d'euros, elle vise à soutenir la croissance économique du pays et de la sous-région. « D'ici la fin de 2027, AGL y aura investi plus de 850 millions d'euros. Le projet du Môle Est, officiellement lancé en 2024, représente à lui seul un investissement de près de 350 millions d'euros », a promis Philippe Labonne.

Financé à 150 milliards FCFA grâce à un tour de table bancaire conduit par Crédit du Congo et Attijariwafa Bank en qualité d'arrangeurs, et composé exclusivement de banques participantes congolaises, le nouveau terminal sera doté de 750 m de linéaires de quais avec un tirant d'eau de 17m et 26 hectares de terre-plein.

Il pourra accueillir les plus grands navires du monde. Pour le président d'AGL, cette extension va créer 900 emplois permanents supplémentaires au profit de la jeunesse congolaise outre les emplois liés aux travaux de construction.

En termes d'infrastructures portuaures, le Môle-Est sera équipé de 16 portiques 100% électriques dont 4 portiques de quai et 12 portiques de parc. Ce dispositif aura comme impact la réduction des coûts logistiques et des délais optimisés, véritable atout pour les clients et, surtout, une consolidation du rôle de hub régional du port de Pointe-Noire.

Renforcer le tissu local et l'employabilité

Présente au Congo à travers 3 sociétés, notamment Congo Terminal qui opère au terminal à conteneurs du port de Pointe-Noire, AGL Congo spécialisée dans le Transit et la logistique pétrolière et Terminaux et Bassin du Congo compte près de 1600 collaborateurs au total dans le pays et travaille avec des fournisseurs locaux et fait travailler plus de 500 manutentionnaires par jour.

« Nous nous sommes engagés à renforcer le tissu local congolais et l'employabilité. Le rôle des entreprises comme AGL est de contribuer à l'émergence d'acteurs locaux et de les engager dans une dynamique vertueuse.

Nous souhaitons être un modèle de renforcement de capacité et de transfert de compétences », a précisé Philippe Labonne, soulignant que l'entreprise a investi plus de 400 millions FCFA dans le développement des compétences du personnel en 2024. Ce qui a permis d'accroître les compétences techniques et managériales de ses équipes au profit de 600 collaborateurs.

«Au sein d'AGL, nous avons su constituer ces équipes, nous avons aussi su les former grâce à nos centres de formation en Afrique ; ils font aujourd'hui notre fierté et font d'AGL le 1er réseau logistique d'Afrique. Avec eux, nous allons aussi poursuivre notre élan en matière d'innovation », a rassuré le président d'AGL.