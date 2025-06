Congo-Brazzaville: Opportunités d'affaires - La 'Communauté Afrique France entrepreneurs' lancée à Brazzaville

Le cadre d'échange entre entrepreneurs africains et français a été lancé, le 27 juin à Brazzaville, en marge de la cinquième édition de la Rencontre des entreprises francophones (REF). Cette initiative, baptisée "Communauté Afrique France entpreneurs", vise à favoriser le partage d'expériences, le mentorat et le développement de projets communs

Le lancement de la communauté marque une nouvelle étape dans la promotion de l'entrepreneuriat et des échanges économiques entre la France et le continent africain. Dans un monde confronté à des nombreux défis, les deux parties s'efforcent de créer des ponts solides entre leurs entrepreneurs.

Ce réseau aspire à renforcer les liens économiques et à encourager l'innovation ainsi que la création d'emplois. Selon le chef de service économique à l'ambassade de France au Congo, Guillaume Prévost, l'initiative contribuera à connecter les entrepreneurs et à favoriser des synergies sur des nouveaux marchés.

Avec un volume d'échanges commerciaux estimé à 24,5 milliards d'euros en 2023, la France demeure l'un des principaux partenaires économiques de l'Afrique. L'exportation du continent vers la France représente environ 13 milliards d'euros par an, une part importante étant dédiée au pétrole brut.

De son côté, la France exporte vers le continent des matériels de transport, des produits agricoles et des produits des industries agroalimentaires, totalisant environ 11 milliards d'euros par an. « Le lancement de cette communauté est le point de départ de synergies entre entrepreneurs africains et français.

Elle se concentrera sur des secteurs comme le numérique, l'agriculture, l'agroalimentaire au sens large, et le développement durable. D'autres secteurs compatibles avec cette idée sont également à explorer », a confié Ingrid Oramalu Nkounkou, le point focal de la communauté au Congo. Elle a précisé que la connectivité sera assurée par EuroQuity, une plateforme digitale gérée par BPI France.

Les parties prenantes sont appelées à relever les défis liés au renforcement des compétences des petites et moyennes entreprises, à améliorer la coordination entre les acteurs et à créer un environnement favorable à l'entrepreneuriat. L'entrepreneur congolais, Dexter Omono, est l'un des fondateurs de la Communauté Afrique France entrepreneurs.

Il avait représenté le Congo lors du sommet Afrique France de Montpellier, en 2021. Cet entrepreneur espère que cette communauté permettra aux entrepreneurs congolais de mieux collaborer avec leurs homologues français et de partager des expériences en matière d'innovation. « Le lancement de cette communauté nous aidera aussi à conquérir le marché français », a-t-il déclaré avec enthousiasme.

Précisons que le lancement de ce réseau a été suscité lors du sommet Afrique France de Montpellier, où les participants avaient exprimé le souhait d'établir des connexions entre les acteurs privés africains et français et de faciliter l'accès à des mécanismes d'accompagnement français. Avant le Congo, cette initiative avait déjà été lancée l'an dernier en République démocratique du Congo et au Cameroun en 2023.