ORAN — Les athlètes d'Alger filles et ceux de Boumerdès garçons se sont illustrés aux épreuves technique et combats de la 24ème édition de la coupe d'Algérie de Vovinam Viet Vo Dao, minimes cadets, disputées trois tours durant à la salle omnisports d'El-Bayadh.

En cadets garçons, les athlètes de Boumerdès ont raflé la majorité des titres mis en jeu réalisant une moisson de 25 médailles (14 or, 6 argent et 5 bronze) devant ceux de Mila avec 4 médailles (2 or ,1 argent et 1 bronze) et d'Alger avec 11 médailles (1 or 5 ar, 5 bronze).

En minimes la première place est revenue à ceux de Médéa avec 9 breloques (6 or, 2 argent et 1 bronze) devant Mila avec 7 médailles (4 or, 1 argent et 2 bronze) et Boumerdès qui a complété le podium avec 16 médailles (3 or , 9 argent et 4 bronze).

Chez les filles, une nette domination des représentantes de la ligue d'Alger en minimes et cadets avec 10 médailles en or devant Chlef avec 5 or et ceux de Blida et d'El-Bayadh avec une en or chacune.

Le président de la Fédération algérienne de vovinam viet vo dao à estime que le niveau de la compétition était "très appréciable dans l'ensemble", augurant d'un avenir prometteur pour cette discipline en Algérie.

Le même responsable s'est dit "très satisfait" des conditions dans lesquelles s'est déroulée la compétition, mettant en exergue la "forte participation" qui a marqué l'événement, "ce qui traduit l'engouement des jeunes Algériens pour ce sport".

Cette compétition d'arts martiaux de trois jours, organisée par la Ligue de wilaya de Vovinam Viet vo dao d'El-Bayadh, en collaboration avec la Fédération algérienne de la discipline et la DJS locale, a regroupé 960 jeunes athlètes minimes et cadets de 107 clubs, issus de 23 ligues de wilaya du pays.