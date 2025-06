Togo: Une alliance verte pour la filière bambou et rotin

Le Togo renforce son engagement pour le développement de la filière bambou et rotin.

En visite à Lomé depuis vendredi, Kwaku Michael, directeur régional de l'Organisation Internationale pour le Bambou et le Rotin (INBAR), a rencontré Foli Bazi Katari, ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, pour discuter de la stratégie nationale de reboisement de ces espèces à fort potentiel écologique et économique.

Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du plan d'action national mis en place par le gouvernement avec l'appui de l'INBAR.

Selon les autorités, le bambou et le rotin peuvent jouer un rôle clé dans plusieurs domaines : restauration des terres dégradées, protection des berges, production de bioénergie, développement de l'agroforesterie, sans oublier leur valeur ajoutée dans l'artisanat local et la construction écologique.

En tant que ressources renouvelables à croissance rapide, ces deux espèces représentent aussi une opportunité économique pour le pays, notamment pour la création d'emplois verts et l'accès à des financements climatiques internationaux.

Le Togo ambitionne de faire du bambou et du rotin des piliers de sa stratégie de reboisement. Le ministère de l'Environnement, appuyé par l'INBAR, entend intensifier les plantations à l'échelle nationale. L'objectif est de doter les acteurs locaux d'outils, de formations et de financements nécessaires à une exploitation durable et rentable de ces espèces.