<strong>Addis-Abeba, le — Le vice-président nigérian, Kashim Shettima, a souligné que l'Initiative éthiopienne de l'empreinte Verte constitue une réponse concrète aux défis climatiques et constitue un modèle inspirant pour repenser l'avenir.

Le Premier ministre Abiy Ahmed, accampagné par le vice-président nigérian, les dignitaires diplomatiques et de hauts fonctionnaires, a officiellement lancé le programme de l'Initiative de l'empreinte Verte de cette année, fixant l'objectif ambitieux de planter 7,5 milliards de jeunes arbres.

« La promesse de l'Initiative éthiopienne pour un Empreinte Verte (GLI) est le rêve de chaque nation. C'est une leçon de vision, de détermination et d'audace », a souligné le vice-président.

Le vice-président Shettima a également plaidé pour une adoption plus large de l'approche éthiopienne en matière de développement respectueux du climat, à travers son programme d'Initiative pour un Empreinte Verte, qui servira de modèle de développement durable.

Pour ceux d'entre nous qui ont suivi ce programme, les chiffres sont stupéfiants. Mais l'impact est encore plus convaincant : planter 25 milliards de jeunes plants en quatre ans, créer plus de 20 000 pépinières et créer des centaines de milliers d'emplois verts, c'est montrer que l'avenir est à planter, à cultiver et à construire.

Il a ajouté que l'Éthiopie mérite toutes les appréciations du monde entier, et plus encore.

« Je suis ici non seulement pour partager votre joie et échanger des idées, mais aussi pour vous transmettre la profonde et indéfectible solidarité de Son Excellence, le Président Bola Tinubu, et du peuple nigérian.

Nous saluons chaque visionnaire qui a fait de ce rêve une réalité, et nous vous assurons que le Nigéria est à vos côtés », a-t-il noté.

Il a félicité le Premier ministre Abiy Ahmed pour avoir mené à bien le déploiement de l'empreinte verte en Éthiopie grâce à un leadership fort et efficace.

« Le Premier ministre Abiy Ahmed est un véritable modèle de système, un réformateur audacieux qui n'a pas seulement hérité de l'architecture du pouvoir, mais a redessiné son modèle avec courage et conviction », a noté le vice-président.

Il a ajouté : « Le Premier ministre Abiy Ahmed est l'un des plus grands dirigeants d'Afrique, et nous devrions tous le considérer comme une source d'inspiration. »

Soulignant que l'Afrique n'est pas seulement une terre de catastrophes, le vice-président a finalement affirmé que le continent est aussi une terre de promesses.