Sénégal: Joal - La tutelle dénonce l'attaque du poste de contrôle des pêches et des chantiers du futur quai

Le ministère des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires condamne avec la « plus grande fermeté » l'attaque du poste de contrôle des pêches de Joal et du nouveau chantier de construction du futur quai. Ces actes de « violence injustifiable », souligne la tutelle dans un communiqué rendu public vendredi, qui constituent une « atteinte grave » aux agents publics dans l'exercice de leur mission, ainsi qu'au patrimoine de l'État.

Le ministère des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires informe dans sa note qu'à la suite d'un contrôle de routine effectué le jeudi 26 juin 2025 par les agents du poste de contrôle des pêches de Joal, une quantité importante de poissons juvéniles a été saisie sur une pirogue. Ce dernier rappelle le texte, est en infraction compte tenu des dispositions de la Loi n° 2015-18 du 13 juillet 2015 portant Code de la pêche maritime et de son article 127 alinéa 1.

Une atteinte grave aux agents publics ainsi qu'au patrimoine de l'État

En réaction à cette opération « légale et conforme » aux missions de protection des écosystèmes marins du Sénégal, poursuit la même source, des groupes de personnes, « non encore identifiées, ont violemment attaqué le poste de contrôle des pêches, avant de s'en prendre également au nouveau chantier de construction pour le futur quai de pêche à la demande des acteurs ».

« A ce titre, le ministère condamne avec la plus grande fermeté ces actes de violence injustifiables, qui constituent une atteinte grave aux agents publics dans l'exercice de leur mission, ainsi qu'au patrimoine de l'État », lit-on dans le communiqué.

Cependant, le ministère et le gouvernement saluent vivement la réaction « rapide et efficace » des autorités administratives et des forces de défense et de sécurité, qui ont permis de contenir la situation, de sécuriser les lieux et de rétablir l'ordre.

Le gouvernement mettra chaque personne identifiée devant ses responsabilités

« Au regard de l'importance des dégâts notés, le gouvernement de la République du Sénégal, en relation avec les autorités judiciaires et sécuritaires compétentes, mettra chaque personne identifiée devant ses responsabilités, selon son niveau d'implication dans ces événements », indique le document.

Sur ce, le gouvernement rassure également la JICA, partenaire stratégique dans la mise en oeuvre du projet de construction du nouveau quai de pêche de Joal, quant à son engagement total à sécuriser le personnel et les travaux et à garantir la pérennité de cet investissement structurant.

« Le ministère rappelle à tous les acteurs du secteur que la lutte contre la pêche illicite, la protection des ressources halieutiques et la modernisation des infrastructures de pêche constituent des priorités nationales. Il appelle, en conséquence, à un esprit de responsabilité, de dialogue et de respect des lois de la République », conclut la note.