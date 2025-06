Les montagnes imposantes ont toujours été témoins des époques, des civilisations et des nations passées. Sur leurs roches, des messages ont été écrits, des inscriptions ont été tracées et des événements ont été passés, pour la durée d'une éternité, et de leurs pentes, l'Homme a construit sa terre et puisé l'inspiration de sa force indéfectible.

En Arabie Saoudite, les monts Tuwaiq forment une imposante chaîne montagneuse, associée à l'ambition du peuple saoudien. Elle s'étend au milieu du Najd sur plus de 800 kilomètres. Tuwaiq est considérée comme l'un des sites géographiques les plus importants de la Péninsule Arabique, allant des sables d'Al-Thuwayrat au nord d'Al-Zulfi, et s'étend jusqu'à s'enfoncer dans le désert du Quart Vide au sud, soit sur une distance d'environ 1 000 kilomètres.

À Tuwaiq et autour d'elle s'étend la verdure d'Al-Yamamah, avec ses palmiers, ses cultures, ses villes et ses villages, et des dizaines de vallées en découlent. Son extension forme un arc ou une boucle, car il entoure et encercle une vaste zone, visible depuis l'espace. Ses pics acérés expriment la force, la fierté et la stabilité.

Les versants orientaux des monts Tuwaiq s'inclinent progressivement, contrairement à leur versant occidental. Plusieurs vallées s'y enfoncent, la plus célèbre étant celle de Wadi Hanifah, sur les rives de laquelle se trouve la ville de Riyad.

Elles sont également traversées de l'Ouest à l'Est par d'importantes vallées, et la plupart des villes du sud et du centre de la région du Najd se sont historiquement concentrées autour de Tuwaiq et dans les vallées qui le bordent. La montagne est historiquement appelée « Mont Al-Aridh » ou « Aridh Al-Yamamah », pourtant, ce nom ancien est resté connu jusqu'à nos jours, et la région d'Al-Aridh comprend Riyad et ses gouvernorats.

De l'imposant sommet de Tuwaiq, Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Prince Héritier et Président du Conseil des ministres, a tiré sa célèbre phrase : « La force des Saoudiens est égale à celle des montagnes Tuwaiq ». C'est la description la plus éloquente et la plus motivante pour remonter le moral et aiguiser la détermination des Saoudiens et des générations futures, pour puiser la force de l'environnement géographique de l'Homme et la relier à ses racines historiques.

L'un des projets les plus prometteurs du Royaume, inscrit dans la Vision saoudienne 2030, est le projet « Qiddiya City », premier projet de la « Qiddiya Investment Company » axé sur le divertissement, le sport et la culture. Situé au coeur des monts Tuwaiq, à environ 45 kilomètres de la capitale, Riyad, ce projet a été lancé le 28 avril 2018, en posant sa première pierre par le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman, a confirmé que l'investissement qualitatif dans « Qiddiya City » constituait l'un des piliers de la Vision saoudienne 2030, qui vise à diversifier les sources de revenus de l'économie locale, indiquant que ce projet deviendrait prochainement le plus important de son genre au monde.

Le projet « Qiddiya City » vise à diversifier l'économie du Royaume et à employer les jeunes saoudiens ambitieux. Il vise également à contribuer à hauteur de 135 milliards de riyals par an au PIB et à créer 325 000 nouveaux emplois dans plus de 200 secteurs d'activité, en plus de favoriser le développement de plusieurs secteurs. Ce projet s'efforce d'attirer des investisseurs locaux et internationaux, ce qui aura un impact positif sur la prospérité économique de l'Arabie Saoudite et de Riyad en particulier.

La superficie totale du projet est de 360 km², et les plans de Qiddiya comprennent des projets uniques tels que : « Speed Park Track », le premier virage suspendu au monde ; le manège le plus haut, le plus rapide et le plus long du monde « Falcon's Flight » à « Six Flags Qiddiya City » ; et «Aquarabia », le plus grand parc aquatique de la région.

L'Agence de Presse saoudienne s'est entretenue avec l'historien Dr. Rashid Al-Asaker, qui a mis en lumière l'importance et la profondeur historique de Qiddiya au sein des monts Tuwaiq. Il a expliqué : « Qiddiya vient du mot (qid), qui signifie une fissure dans la montagne. La route de Qiddiya, vieille de plus de 3 000 ans, traverse le mont Tuwaiq de l'Ouest à l'Est, en partant de Hijr Al-Yamamah ».

Tuwaiq est entourée d'inscriptions et de monuments anciens datant de plusieurs milliers d'années. Elle a subi des restaurations anciennes et modernes, la dernière datant du règne de l'Imam Faisal bin Turki, suivie de la restauration sous le règne du Roi fondateur, Abdulaziz bin Abdulrahman en 1352 AH.